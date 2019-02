Concentració de joves de la UdG davant la Generalitat contra el canvi climàtic

«Ens hem de posar les piles i actuar, i nosaltres com a joves hem de demanar ajuda als governants perquè emprenguin accions, com ara que s'aprovi la llei del canvi climàtic, que s'aposti per reduir les emissions i que el medi ambient sigui una prioritat», va reivindicar ahir l'estudiant de Biologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (UdG) Lucas Barrero, en una de les concentracions programades cada divendres al migdia davant la seu de la Generalitat a Girona, acompanyat d'una cinquantena d'estudiants majoritàriament de la UdG.

La iniciativa «Fridays For Future Girona» es va iniciar per part de tres estudiants fa cinc setmanes seguint la mobilització que va inaugurar la jove de 16 anys Greta Thunberg, plantant-se cada divendres a les portes del Parlament suec.

Barrero, que fa uns mesos va instal·lar una caixa niu de falcó al campanar de la Catedral de Girona, es trobava ahir entre uns 50 joves amb pancartes que reclamaven una major consciència vers el medi ambient per tal de frenar el canvi climàtic. El mateix va explicar que tot va començar fa unes cinc setmanes, quan juntament amb dos amics van començar a asseure's davant la Generalitat seguint els passos que la jove Greta Thunberg va traçar fa uns mesos a Suècia, acció que va significar un model per a joves d'arreu del món seguint la mateixa tònica i adoptant la nomenclatura de «Fridays For Future» (divendres pel futur), malgrat que també existeixen altres expressions del moviment. «El primer dia finalment vam acabar essent sis, i cinc setmanes més tard en som 50», va pronunciar ahir Barrero entre els aplaudiments d'estudiants procedents de diferents disciplines. Aquesta setmana la plataforma s'ha adherit a les xarxes socials per atraure més seguidors que no només han de ser joves, sinó que «aquí hauria de ser-hi tota la societat».



Accions a desenvolupar

Barrero afirma que «la reivindicació consisteix a reunir-nos cada divendres entre dos quarts d'una i les dues del migdia». El mateix va esmentar que des de la plataforma volen sumar-se a la vaga global contra el canvi climàtic del 15 de març, malgrat que «no sabem si ho plantejarem només per a estudiants o ho farem per a tots els sectors», va reconèixer el jove, ressaltant en què treballarien perquè a Girona també hi hagi una manifestació a favor del clima.