Tres-cents usuaris d'Astrid-21 troben feina en empreses gironines al llarg de 30 anys

La Fundació Astrid-21 ha inserit, durant els trenta anys d'activitat que celebrarà dilluns, prop de 300 persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals en un centenar d'empreses gironines que col·laboren amb el seu programa laboral.

L'organització celebrarà la data amb un acte que servirà per repassar la seva trajectòria i exposar els reptes de futur. L'acte, programat per a les 5 de la tarda a la seva seu, comptarà amb una intervenció de la presidenta d'Astrid, Pilar Albareda, i la presència dels membres del patronat de l'entitat, usuaris, famílies i l'equip de treballadores.

Més endavant, Astrid-21 continuarà celebrant el seu trentè aniversari el 21 de març, coincidint amb el Dia Mundial de la Síndrome de Down; al maig amb la vuitena Cursa Gavarres i la participació a Girona Temps de Flors; al novembre, amb el XXIè Sopar Solidari d'Astrid-21; i finalment, al desembre, amb la tradicional Festa de Nadal.



Autonomia personal

La Fundació Astrid-21 es va constituir –inicialment com a associació– el 18 de febrer de 1989. L'entitat ofereix atenció a infants, joves i adults amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals i als seus familiars, amb l'objectiu d'aconseguir-ne l'autonomia i la integració laboral i social. L'organització atén cada any més de 200 usuaris, majoritàriament joves i adults.

Al llarg dels seus trenta anys, l'entitat ha apostat per diferents línies de treball i serveis en àrees com la formació, la inserció laboral ordinària, la teràpia ocupacional, la vida independent i el lleure, entre altres. El principal equipament amb què compta l'organització és un centre de recursos, on es duen a terme bona part dels programes formatius i ocupacionals –i que és seu de l'entitat. Un dels projectes que impulsats darrerament amb bona acceptació és el "Pis amic", que promou la convivència d'universitaris amb persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals per facilitar-ne la seva emancipació.