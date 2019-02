Banyoles serà «el país de les joguines» aquest Carnestoltes

Banyoles es convertirà en el «país de les joguines» durant el Carnestoltes, tal com va apuntar el regidor de Festes, Jordi Bosch, ja que enguany, «totes les activitats giraran al voltant de les joguines».

Ahir es va presentar la programació prevista per al 22 i 23 de febrer, que s'iniciarà el divendres al vespre a la plaça de les Rodes amb el «Cutre Just Dance» i amb una nova versió de la «Gimcana cutre». El gruix principal de les activitats del Carnestoltes serà el dissabte 23 de febrer, començant a la tarda amb la rua infantil. A partir de les set del vespre, a la plaça de les Rodes se celebrarà la Rua de Versots, organitzada per Gàrgoles de Foc, on es llegiran versos satírics d'actualitat política. Després se celebrarà a l'envelat de les Rodes la «Confeti led party». Seguidament, l'envelat acollirà l'actuació de Miquel del Roig i després s'iniciarà la Rua de Nit.