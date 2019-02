Creix un 5,6% la demanda dels busos interurbans gironins el 2018

La demanda dels busos interurbans de Girona va créixer un 5,6% durant el 2018, segons la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers, patronal del transport urbà i interurbà, que xifra en 1,6 milions el nombre de viatgers que van fer serir el servei i assenyala que la implantació de noves línies Exprés.cat pot haver estimulat la demanda. Pel que fa als autobusos urbans de gestió indirecta, van assolir l'any passat 2,7 milions de viatgers, que representa un 5,8% més que el 2017.

José María Chavarría, president de FECAV, la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers, va indicar ahir que «l'esforç de les administracions i dels operadors de transport públic per oferir un millor servei sempre es tradueix en un augment de la demanda per part dels usuaris, com s'ha demostrat amb el desplegament de les línies d'autobusos d'altes prestacions de la Generalitat».