Desconvoquen la vaga de metges del sector concertat

El sindicat Metges de Catalunya (MC) va desconvocar ahir la vaga de la sanitat concertada prevista per a la setmana vinent després d'acordar amb les patronals millores assistencials i laborals «significatives», així com assumir les que es van aprovar per a l'atenció primària pública durant la protesta del novembre, i obrir una comissió bilateral.

El president del sector d'hospitals concertats d'MC, Xavier Lleonart, va assenyalar ahir que no han pogut assolir tots els objectius, com el de l'augment salarial, però que han aconseguit millores per als col·lectius «més vulnerables», com l'atenció primària d'embarassades i de residents.

Després de la Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) van assenyalar que ha estat una negociació dura, i que, encara que no s'han aprovat tots els punts, hi ha millores suficients: «En un acte de responsabilitat i amb voluntat de no perjudicar la ciutadania més del que ja ho està, hem entès que obrim un bon punt de partida per poder tractar totes aquestes millores i intentar dignificar la professió i millorar la qualitat de l'atenció».

L'acord soluciona les problemàtiques dels col·lectius que veien més vulnerables en la primària, limitar les consultes diàries i el temps mínim per pacient, així com la garantia d'un mínim del 15% de la jornada laboral anual per a tasques de formació i investigació, «unes necessitats formatives que fins ara no es veien reconegudes». També valoren molt positivament les millores en la qualitat assistencial en l'atenció primària, «que ha de tractar-se de la mateixa manera que la de l'Institut Català de la Salut (ICS) perquè la sanitat concertada també és sanitat pública».

Lleonart va lamentar que encara estan molt lluny de tot el que pretenien, i que els facultatius de Catalunya són «pràcticament els més mal pagats d'Europa», però no han pogut aconseguir una recuperació salarial i va assegurar que treballaran per aquest augment amb el nou «marc d'interrelació estable», a través d'una comissió bilateral que farà un seguiment de les millores i n'abordarà de noves.