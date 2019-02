Un escenari «prematur» pels gironins

Les eleccions generals convocades per al pròxim 28 d'abril han obert un nou escenari amb possibles canvis, també les comarques gironines. Actualment hi ha un total de sis diputats per Girona al Congrés: Marc Lamuà (PSC-PSOE), Jordi Xuclà i Sergi Miquel (PDeCAT), Joan Margall i Joan Olòriz (ERC) i Marta Sibina (En Comú Podem). Aquests, però, podrien canviar de cara a la pròxima legislatura (que serà la tretzena), tot i que des dels partits encara no hi ha res clar i tot just s'ha començat a «activar la maquinària» en unes eleccions que eren previsibles per a tots.



PSC-PSOE

«Si vol la formació, jo també»

El representant socialista de Girona, Marc Lamuà, és un dels pocs que ha assegurat que «no tindria problema» en repetir, sempre que «vulgui la formació». Lamuà ha lamentat que s'ha perdut la possibilitat d'aprovar «uns pressupostos molt beneficiosos per a Catalunya», apuntant que l'anunci era més que esperat, ja que no es contemplava governar amb els comptes de l'anterior Executiu. A més, pel diputat «és evident que som l'únic grup que pot evitar amb més garanties la pujada de l'extrema dreta». Segons Lamuà el seu partit ha pogut «demostrar» el que pot fer durant aquests mesos i augura, d'aquesta manera, uns bons resultats. «Ja saben qui som i què volem fer» ha afegit.



PDeCAT

«Una declaració unilateral»

Pel que fa al grup del PDeCAT, un dels seus diputats més veterans, Jordi Xuclà, també ha valorat la decisió del president govern, apuntant que «aquestes eleccions avançades, poden tenir un resultat incert». «Vam donar suport a la moció de censura per tal de liquidar una legislatura de vuit mesos i tenir un nou interlocutor al govern per buscar vies de solució. Tot i que s'ha pogut denotar «una declaració unilateral de suspendre el diàleg amb Catalunya per part del PSOE». De moment, Xuclà ha considerat totalment «prematur» parlar de candidats, una opinió que difereix una mica de la del segon diputat, Sergi Miquel, que explica que «si es donen les condicions, li agradaria repetir». Per Miquel «el PSOE com a interlocutor no ha estat el que ens esperàvem, però sí que és veritat que hi ha la possibilitat que pugui venir algú pitjor. Haurem de veure què passa i com ho resolem durant els pròxims mesos» ha relatat.



ERC

«Ens hi tirarem de caps»

Des del partit d'Esquerra Republicana –amb dos diputats fins ara –s'ha apuntat que «en breus s'activarà la maquinària per triar la llista» en uns comicis «esperats». Tal com ha explicat un dels dos representants, Joan Margall, des de la formació «ens tirarem de caps a les eleccions perquè la República catalana s'ha de guanyar essent majoritaris a les urnes». El diputat, però, ha lamentat que últimament es culpi a l'independentisme de certes coses com, per exemple, l'auge de l'extrema dreta. «Si realment s'hagues fet una política d'esquerres i s'hagués tractat el conflicte català d'una manera democràtica, no estaríem on estem» ha assegurat, afegint que les eleccions andaluses van marcar «un abans i un després» pel que fa a la relació del seu partit amb el govern estatal.



En Comú Podem

«Estem una mica dolguts»

Des de la formació d'en Comú Podem han rebut la notícia de la convocatòria amb certa dualitat. Mentre que per un costat fonts del partit han apuntat que «es posaran les piles des del moment zero» per treballar de forma global per «totes les eleccions que venen»; per un altre asseguren sentir-se dolguts per haver perdut la possibilitat d'aprovar «uns dels pressupostos més progressius dels darrers anys». «S'ha lluitat molt i realment estaven molt bé. Per nosaltres és una pena. Sempre s'intenta prioritzar el tema social, però el país porta aturat precisament pels comptes. Estem una mica dolguts, ja que uns dels millors pressupostos dels últims anys s'han quedat a dins de l'armari» han relatat. La darrera candidatura comptava precisament amb una representant per Girona, d'aquesta formació, Marta Sibina. Des d'aquest diari s'ha intentat contactar amb ella, sense èxit, per tant, s'haurà d'esperar per veure quin serà el seu futur.



Partit Popular

«Una oportunitat per a Girona»

Tot i que els populars no disposen de representant al Congrés, el president provincial del PPC de Girona, Enric Millo, ha explicat que «a partir d'aquest moment es posaran en funcionament els mecanismes interns d'elecció del mateix». Per Millo, la convocatòria del pròxim 28 d'abril representa «una clara mostra de què la formació ha aconseguit que Pedro Sánchez llenci la tovallola i deixi de negociar amb els separatistes la unitat d'Espanya». Així doncs,, apunta que els populars sortiran «a guanyar» per tal de recuperar la confiança dels gironins per tornar a ser la seva veu al Congrés dels Diputats i «situar Girona a l'agenda de prioritats del Govern d'Espanya».



Ciutadans

«No s'ha decidit res»

En el cas de la formació taronja, en l'actualitat no disposa de cap representant per Girona al Congrés de Diputats, tot i que aquesta situació podria arribar a canviar amb l'anunci dels futurs comicis. Tot i això, de moment el futur es presenta una mica incert, i fonts del mateix partit han explicat que no s'ha decidit res, ja que l'anunci es va fer durant la jornada d'ahir.