Presentació de la plataforma Socialistes per la República a Cassà

La sala la Coma de Cassà de la Selva va acollir ahir al vespre l'acte de presentació de la plataforma Socialistes per la República amb la voluntat de donar suport a la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Cassà de la Selva. La jornada va comptar amb la participació de l'exdiputada al Parlament i exalcaldessa de Roses Magda Casamitjana i la senadora d'ERC Elisenda Pérez. També van tenir lloc les intervencions dels cassanencs Xavier Carrera i Eduard Cienfuegos.

Segons explica ERC de Cassà de la Selva a través d'un comunicat, Socialistes per la República consisteix en una plataforma sorgida el setembre de 2018 amb l'objectiu de recuperar l'esperit originari del socialisme català, de canvi i de progrés i de defensa del dret d'autodeterminació. Amb aquesta iniciativa, es vol donar cos a una representació plural de totes les sensibilitats socialistes i que tenen el seu arrelament arreu del territori català. Els integrants de Socialistes per la República volen promoure un espai de reflexió, debat, generació d'idees i de propostes, tot compartint conviccions socialistes i valors republicans amb ERC. Aquestes idees estan recollides en el manifest fundacional de la plataforma, que destaca l'objectiu de treballar per aixecar la república catalana. En aquest sentit, la plataforma va celebrar ahir el seu acte de presentació amb la intenció de mostrar el seu suport al projecte d'ERC de Cassà i també a la candidatura que encapçala l'actual alcalde, Martí Vallès, per a les properes eleccions municipals del mes de maig.