ERC presentarà 170 llistes a les municipals a Girona amb un «projecte per a tothom»

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va fer públiques ahir les 170 candidatures que presentarà a les comarques gironines en les eleccions municipals del 26 de maig. En un acte a l'aire lliure al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG), alguns dels temes més recurrents en la ronda d'intervencions van ser el municipalisme com a motor del país, la lluita per la igualtat d'oportunitats, i la «valentia» que Oriol Junqueras va demostrar durant la seva declaració en el judici al procés independentista al Tribunal Suprem. Un altre punt clau va ser «la vergonya» i «la por dels socialistes» per haver convocat eleccions estatals a finals d'abril.

Després de captar el moment amb una fotografia de grup, va arribar la ronda de parlaments en la qual l'actual vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va afirmar que el mateix acte s'estava repetint a altres punts de Catalunya en una setmana que coincideix amb el judici de l'1-O, on «Junqueras ha tornat a guanyar amb la bandera de la democràcia». Veient «la por del PSOE i l'amenaça de l'extrema dreta, ERC ha de treballar per una primavera republicana», va subratllar Aragonès, afegint que «tenim l'obligació de guanyar perquè tornin a florir les idees de llibertat».

El president del Parlament de Catalunya i exalcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, va protagonitzar un discurs en què va començar parlant del seu poble, Sarrià, on va créixer envoltat dels «fills dels treballadors procedents d'arreu de l'Estat»: «Ara, les meves filles van a la mateixa escola on vaig anar jo i comparteixen classe amb gent de tot arreu. Nosaltres construïm un projecte per a tothom, ja que el que ens agermana no és d'on venim, sinó el futur». Tot seguit, va expressar que «és una vergonya que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions, però a nosaltres no ens fan por les urnes. Anirem a les eleccions a combatre l'extrema dreta i aquells que ens volen silenciats». Després de retre homenatge a les dues dones jutjades al Suprem, Dolors Bassa i Carme Forcadell, Torrent va acabar la intervenció destacant, com ho va fer Aragonès, que «hem de fer d'aquestes eleccions municipals i europees una nova primavera republicana».



En clau històrica i de gènere

Un any, el 1935, va ser el primer concepte que va introduir la consellera d'Agricultura i exalcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, referint-se a la data en què Lluís Companys es trobava assegut al banc dels acusats dels tribunals espanyols. «I ara, el 2019, el partit més antic del país té el seu president assegut allà mateix». Fent referència a la trajectòria de la formació, la consellera va apuntar que «Esquerra Republicana és un partit amb 80 anys d'història que considera el municipalisme com la seva essència i on tot batega». Adoptant una perspectiva de gènere, Jordà també va emfatitzar una altra data, el 1934, any en què «Natividad Yarza va esdevenir la primera alcaldessa republicana de Bellprat, essent aquest un exemple de com són les dones d'ERC».

La portaveu de la plataforma Jovent Republicà, Xènia Sala, va destacar la voluntat dels joves d'ERC de «portar la nostra veu als ajuntaments i constituir una societat feminista i ecologista».

En l'acte també van intervenir la diputada al Parlament de Catalunya Anna Caula, el president de la Federació Regional d'ERC de Girona, David Mascort, i l'alcaldable d'ERC per Girona, Quim Ayats.