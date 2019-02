El Gironès proposa més de 80 activitats per posicionar-se com a destinació familiar

El Consell Comarcal del Gironès ha editat un calendari que recull una vuitantena d'activitats previstes a la comarca durant el 2019 (fires, festes i esdeveniments d'interès turístic) amb la intenció de «posicionar la comarca del Gironès com a destinació turística d'activitats familiars», segons els responsables del Consell.

La publicació té un format de desplegable en què s'exposa la data dels principals esdeveniments per ordre cronològic i les agrupa per colors segons les diferents tipologies: natura, familiar, cultura, gastronomia i esport. El document es pot trobar en diferents oficines de turisme i per internet.

Entre les activitats destaquen esdeveniments com el Mercat Romà de Llagostera, la Fira Comarcal de Primavera de Campllong, la Fira Artesania i locomoció de Fornells, la Fira del Conte de Medinyà, la Fira del Paper de Sarrià de Ter o la Fira Pa i Xocolata Sant Gregori, entre altres.

El recull és el resultat del treball de l'Àrea de Turisme i els ajuntaments de la comarca, que han unit esforços per editar un any més aquest programa unificador de l'oferta d'oci de la comarca.

El recurs turístic vol incentivar el creixement del turisme familiar, el nombre d'estades a les cases de turisme rural i als hotels de la comarca per promocionar turística i econòmicament el Gironès.

Amb una preponderància de les activitats per famílies, el conseller de turisme, Quim Roca, descriu la publicació com un «reflex que el Gironès és una comarca viva i dinàmica plena d'activitats per tots els gustos i edats».