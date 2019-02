L´elevat preu dels enterraments gironins fa créixer les assegurances de decessos a la demarcació

L'elevat preu dels enterraments a les comarques gironines ha fet créixer el nombre d'assegurances de decessos que es contracten. Actualment prop d'un 65% dels difunts havien signat una pòlissa amb una companyia. Aquesta xifra es dispara gairebé al 100% entre els immigrants, en bona mesura perquè també han d'incloure el servei de repatriació. El president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona, Jordi Triola, explica que es tracta d'un servei "únic" i que el que es busca és "la tranquil·litat" que ofereix la pòlissa. Triola també ha lamentat "l'aprofitament" per part de les entitats bancàries a l'hora de vendre assegurances de decessos.

Cada cop més persones asseguren el seu enterrament a les comarques de Girona. El motiu és l'alt cost que suposa per a les famílies un decés. En concret, la mitjana gironina ronda els 6.000 euros, un fet que les diverses agències asseguradores atribueixen al monopoli de l'empresa Mèmora. El gerent d'una de les principals companyies consultada per l'ACN, Josep. M, explica que el que busquen les persones que aposten per una assegurança és "tranquil·litat" i evitar maldecaps als seus familiars en cas que morin.

L'increment, però, s'ha notat especialment durant la crisi explica el gerent ja que el client "pren consciència". "Abans moltes persones preferien pagar l'enterrament encara que fos demanant un crèdit, ara això ha canviat", assenyala.

El president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona, Jordi Triola, explica que la demarcació és "un dels llocs més cars" pel que fa al preu dels enterraments. "Aquest és un servei gairebé únic i dona tranquil·litat als familiars", concreta.

De fet, Triola creu que el que més pesa entre les persones que contracten una assegurança de decessos és "el servei" que et dona en el moment de la mort, més enllà d'assumir el cost de l'enterrament. "Tenir un professional que ja ho té tot organitzat, i que gestiona la logística en un moment com aquest és important", destaca.



Els immigrants gairebé un 100%

Un dels principals motius de la crescuda de les assegurances de decessos és com a conseqüència de les pòlisses contractades pels immigrants. Triola explica que gairebé tot aquest col·lectiu contracta una assegurança per cobrir el seu enterrament.

Els motius són dos essencialment. D'una banda la necessitat per contractar el servei de repatriació que en alguns casos suposa un cost molt elevat. Això fa que molts immigrants s'ajuntin i facin una pòlissa conjunta i així surti més bé de preu.

L'altre motiu és la intervenció d'algunes entitats bancàries. Triola explica que en molts casos quan els nous immigrants arriben a Catalunya i obren un compte, el banc els demana o suggereix que agafin una pòlissa de decessos.



Una qüestió de "professionalitat"

Triola ha lamentat que la pràctica que duen a terme les entitats bancàries amb els immigrants en relació a intentar col·locar assegurances de decessos, suposa un "intrusisme" que els fa "molt mal". "Cal tenir en compte que un dels competidors més grans que tenim nosaltres ara mateix són les entitats bancàries, tot i que no saben com funciona el món de les assegurances. És una qüestió de professionalitat", conclou.