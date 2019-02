Una quarantena de persones es van manifestar ahir al vespre davant de les portes dels jutjats de Girona per donar suport als activistes encausats que es van penjar durant vuit hores de la torre 64 per protestar en contra de la MAT a Fellines l'any 2012. La celebració de la vista se celebrarà demà en aquest mateix edifici, on hi ha convocada una segona concentració a les 12 del migdia.