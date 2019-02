La proliferació del patinet elèctric obliga alguns ajuntaments a regular-lo

A les comarques de Girona els patinets elèctrics han irromput de valent sobretot en poblacions de la Costa Brava. Els seus ajuntaments i policies locals estan intentant posar alguns límits i regular el seu ús perquè sovint es topen amb vianants o fins i tot n'hi ha que circulen per la carretera com si fossin un ciclomotor. Aquests ginys elèctrics formen part dels anomenats Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i la DGT tot i que va anunciar que aquest 2019 entraria en vigor un Reial Decret per regular-los, de moment no s'ha fet i, per tant, encara hi ha un buit legal.

Els municipis amb més presència d'aquests patinets s'han hagut d'espavilar per tal de modificar o renovar de dalt a baix les seves ordenances de circulació i critiquen que la DGT no hagi fet el pas. Aquests textos limiten les velocitats, els espais on poden circular, entre altres. Tres dels grans municipis de la Costa Brava s'han hagut de posar les piles perquè la gran afluència de turistes ha fet aflorar botigues de lloguer i també ciutadans i estrangers es desplacen amb el seu giny elèctric.



Lloret de Mar

Els patinets, fora de les voreres de menys de cinc metres

Qui ho té més encarrilat ja que ara està resolent les al·legacions al nou text normatiu és Lloret de Mar. La població, com explica el regidor de Mobilitat Albert Robert, fa un parell d'anys que està patint la problemàtica, i per aquest motiu han modificat l'ordenança de circulació. Aquesta es podria aprovar definitivament per ple aquest mes o el vinent i estarà en vigor per la temporada turística.

L'edil critica que la DGT no hagi regulat els ginys elèctrics i assegura que fins ara, podien «amenaçar amb presència policial però no es pot prohibir res fins que s'aprovi la nova ordenança».

Entre els punts clau del text de Lloret hi ha que els patinets elèctrics no podran anar per voreres inferiors a cinc metres d'amplada. En carrers peatonals, es prohibirà anar-hi en grups i només s'hi permetrà circular quan estigui obert per càrrega i descàrrega. Tampoc es permetrà el pas d'aquests ginys per les carreteres (la vila de Tossa o de Blanes). En canvi, se'ls permetrà anar pels carrils bici.

A Lloret la major part dels patinets elèctrics, remarca el regidor, procedeixen d'empreses de lloguer. La nova normativa obligarà els qui lloguen un aparell a signar un contracte i l'empresari haurà de donar-los un mapa perquè sàpiguen per on poden circular. Una de les al·legacions que es preveu acceptar, diu el regidor, és la relativa a una problemàtica que tenen molts indrets amb estrangers. Quan es multa un usuari s'ha de poder cobrar la multa i, per això, l'Ajuntament «busca la manera jurídica» de fer que l'empresari que el lloga sigui responsable subsidiari. Lloret serà, per tant, el primer municipi gironí en tenir una regulació i l'edil augura que segons com vagi la normativa, d'altres poblacions els demanaran l'ordenança per adaptar-la. A Lloret de Mar fins ara no s'ha hagut de lamentar cap incident greu per un patinet però la Policia Local ha hagut de retirar-ne algun, bàsicament, recorda el regidor, perquè circulaven ràpid.



Platja d'Aro

Si es vol circular amb patinet pel nucli urbà, amb casc

Pel que fa als ginys del tipus C, que són de més velocitat i que en el cas de Platja d'Aro es lloguen en locals, la Policia Local farà una inspecció anual al punt de lloguer. Els patinets hauran d'estar homologats per la Unió Europea i caldrà, remarca, una assegurança de responsabilitat civil. Pel que fa als aparells que no siguin de lloguer, el cap de la Policia Local recorda que la «llei de seguretat vial hauria d'establir que han de tenir una assegurança i, si pot ser, que siguin identificables». D'incidents no se n'han detectat gaires però Puertas recorda que el 2018 van comissar un patinet perquè el seu ocupant anava begut i fent esses pel poble.



Roses

Esperant l'ordenança per pacificar el passeig marítim

El regidor assegura que la DGT «ha de regular» perquè es troben que «tenim urbanitzacions més allunyades i hi ha persones que van amb el patinet pel mig de la carretera». A Roses encara han de decidir com serà l'ordenança però tenen clar que volen que en una part del passeig no hi puguin circular si no és pel carril bici. Si aquest estiu no tenen la normativa, es plantegen, diu l'edil, prohibir el seu pas per alguns carrers.



Girona

Sense incidències

A la capital de la demarcació ja s'hi comencen a veure patinets elèctrics però per ara de manera més esporàdica. Fonts de l'Ajuntament asseguren que la Policia Municipal per ara no ha detectat incidències causades per aquests ginys elèctrics. I que de moment no hi ha previsió de modificar l'ordenança de regulació.