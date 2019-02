Santa Pau cerca el consens amb els veïns per solucionar el problemes del nucli antic

L'Ajuntament de Santa Pau ha convocat dues assemblees veïnals per tal de consensuar les possibles solucions pels problemes del nucli antic. Segons l'alcalde Pep Companys (ERC), els problemes són la falta d'aparcaments, el fet que hi hagi un únic accés i l'ordenació de la via pública. La primera assemblea està programada pel diumenge dia 17 de febrer i la segona pel mes de març.

L'alcalde ha explicat que el procés participatiu parteix d'un estudi tècnic encarregat per l'Ajuntament d'acord amb el Departament de Cultura i Patrimoni de la Generalitat. «Vam pensar que, abans de portar-lo a l'aprovació del ple, era interessant demanar l'opinió de les persones interessades», va apuntar. Així doncs, van encarregar l'elaboració d'un procés participatiu a l'empresa Resillience Earth.

Fins ara l'empresa ha fet 40 entrevistes i ha propiciat la creació d'un consell veïnal format per 10 persones. A partir d'aquí faran assemblees de les quals sortirà informació que serà incorporada al document final.

En el procés participen la quarantena de veïns que viuen en el tram que va de la plaça Major fins al portal de la Vila Vella i el centenar que resideixen entre mirador de can Pauet i el pont. De tota manera, Companys ha indicat que el procés està obert a tothom.

El nucli antic de Santa Pau acull relativament pocs veïns. Això no obstant, en el 2018 l'Oficina de Turisme situada a la zona va registrar 70.000 visites en un any. Hi ha pisos turístics, apartaments, immobles considerats residències rurals, restaurants i botigues turístiques.

La coincidència del turisme amb el dia a dia dels habitants del nucli antic representa una part important dels problemes de la zona.

L'alcalde va apuntar solucions com posar la circulació en sentit únic, regular els dies de càrrega i descàrrega i, si s'escau, tancar l'accés a vehicles.