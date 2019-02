Trenta anys com a alcaldes... i amb ganes de repetir

Porten mitja vida a l'alcaldia, però encara els queda energia per intentar repetir. Jaume Homs, alcalde de Navata, i Josep Sala, batlle de Forallac, tenen tres coses en comú: són alcaldes dels seus pobles des de 1987, es tornaran a presentar a les municipals del mes de maig i tots dos venen de la desapareguda CiU, de manera que ara es presentaran amb les nomenclatures de «Junts». En canvi, l'alcalde de Pau, Josep Blanch, que ostenta la vara des de 1983, ha decidit posar punt i final a la seva etapa política i passarà el relleu al seu tinent d'alcalde, Pere Maluquer.

Homs i Sala aspiren, doncs, a continuar essent dos dels alcaldes històrics de la demarcació, juntament amb Pere Moradell, batlle de Torroella de Fluvià des de 1979 i que també ha anunciat la seva intenció de buscar la reelecció. En canvi, no està clar què passarà amb Josep Vilà, alcalde de Fogars de la Selva també des de 1979 i que encara no ha decidit si es tornarà a presentar.

Tant Homs, de 71 anys, com Sala, de 63, consideren que encara tenen capacitat i energia per continuar treballant per als seus veïns. «En un ajuntament, els projectes no s'acaben mai, és una feina que m'agrada i si la gent em fa confiança tinc ganes de continuar», assenyala Sala. El batlle baix-empordanès considera que, en els darrers 30 anys, la gestió municipal ha canviat considerablement, sobretot en l'àmbit administratiu, ja que ara hi ha molts més controls i normatives i s'ha apostat per l'administració electrònica per tal d'apropar-se al ciutadà. Tot i això, més enllà de la burocràcia, Sala té clar que el més important és el dia a dia del municipi ?és a dir, mantenir en bon estat les voreres, parcs i jardins? i, sobretot, garantir una bona qualitat de vida als seus veïns. «Fa trenta anys, alguns dels problemes socials que tenim ara eren impensables, i el nivell d'exigència de la ciutadania també ha anat augmentant, com és lògic», explica. De fet, Sala creu que el fet d'haver governat amb majoria absoluta durant més de 30 anys s'explica pel fet que ha sabut «interpretar les necessitats de la ciutadania i estar sempre al peu del canó». «Ser alcalde són 24 hores al dia, i a vegades 48 i tot», afirma.

Homs, per la seva banda, explica que del que més orgullós se sent després d'aquestes tres dècades com a alcalde de Navata és d'haver contribuït a la millora de la societat de la qual forma part, tant en l'àmbit social com dels equipaments que ha anat sumant el poble. També admet que la manera de treballar és més complicada ara que abans, especialment per qüestions econòmiques: «Abans hi havia molts ajuts per als ajuntaments i, ara, per aquest «coto» de l'Estat, no, de manera que hem de gestionar misèria i companyia», lamenta. També critica que hi hagi un control tan estricte per als ajuntaments que compleixen la llei, ja que «l'administració es fa molt més feixuga».

L'alcalde alt-empordanès explica que es tornarà a presentar perquè, «malgrat que l'edat no és la mateixa» -va entrar com a regidor a l'Ajuntament amb poc més de trenta anys-, se sent «bé i amb ganes de seguir fent coses». En aquesta ocasió, es presentarà amb la llista Compromís per Navata-Junts per Catalunya», que voldrà ser el més transversal possible.

Qui no té ganes de continuar, en canvi, és Josep Blanch, alcalde de Pau des de 1983. «Estic a punt de fer els 71 anys, i crec que és el moment que gent més jove agafi el relleu», considera. Blanch, que va entrar com a regidor el 1979, valora el fet d'haver pogut viure en primera persona una etapa apassionant: la democratització dels ajuntaments i tota la seva evolució posterior.

Per això, la valoració que en fa és més que positiva: del que més satisfet se sent és d'haver pogut mantenir l'essència del poble, tant a nivell arquitectònic -«com a poble, hem sobreviscut bé al boom urbanístic»- com de qualitat de vida veïnal. Blanch té molt clar per què ha estat reescollit tantes vegades: «Has de tenir un projecte clar de poble i governar per a tothom, no només per a aquells que t'han votat», assenyala. A partir del 26 de maig, Blanch assegura que iniciarà una època molt més tranquil·la: «Em trauré de sobre la responsabilitat de l'alcaldia, que vulguis o no t'acompanya sempre», conclou.