Un dels artistes del Festival del Circ cau en plena actuació i han de suspendre el número

Un dels artistes del número anomenat «Roda de la mort» del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona va caure ahir a la tarda des d'una de les rodes, aixecada uns metres del terra, en plena l'actuació. El número, que tancava la primera part de l'Espectacle Vermell en la funció de les quatre de la tarda, es va suspendre immediatament. L'accidentat, l'artista colombià Carlos Valencia, que forma part del duo de germans The Flyers Valencia (tercera generació d'una nissaga colombiana experta en funambulisme i atraccions sensacionals), va estar-se uns minuts estès al terra, però posteriorment va poder-se aixecar amb alguna dificultat. El públic present va acomiadar-lo amb un gran aplaudiment.

En un comunicat difós ahir al vespre, els responsables del Festival explicaven que, «sortosament, l'artista ha caigut de costat i des de la meitat, no des de dalt de tot de la roda. Després de la caiguda ha estat uns segons a terra recuperant-se del cop i finalment ha abandonat la pista a peu, acompanyat del seu germà Robinson, amb qui realitza el número». Segons la mateixa nota informativa, «acte seguit, el personal mèdic que està de forma permanent al Festival l'ha atès i, tot i comprovar que es trobava bé, s'ha optat per traslladar-lo fins a l'hospital Trueta de Girona, on se li ha fet un escaneig exhaustiu i s'ha comprovat que l'artista està en perfecte estat de salut».

La «Roda de la mort» és una nova disciplina que ha incorporat enguany el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona, present a la Devesa fins demà dimarts. En referència a aquest número, Genís Matabosch, director del Festival, havia explicat que transportava els espectadors per un seguit d'emocions, des del patiment fins a l'admiració. És per això que ha estat descrit com un dels números més espectaculars i originals de l'espectacle fins al moment, segons el públic.

El número dels germans Valencia, segons l'organització del Festival, «consisteix a fer girar amb la seva pròpia força dues rodes de grans dimensions unides per un eix. És un dels números que més esglais genera entre el públic i forma part de l'espectacle vermell».

Poca estona després de l'accident, i quan ja s'havia confirmat que Carlos Valencia no havia patit ferides, Genís Matabosch havia volgut deixar clar que el circ «és un espectacle sense trucs, aquestes coses passen i no es poden tallar cintes per arreglar-les».