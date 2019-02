Un desallotjat en cremar-se un cobert a Llorà

Un home va haver de ser desallotjat ahir a causa de l'incendi que es va declarar en un cobert situat al darrere de l'església de Llorà. Un total de vuit dotacions dels Bombers van haver de treballar en el foc al cobert, on hi havia bombones de butà i altres materials diversos. Els Bombers van començar a intervenir a la zona a partir de dos quarts de set de la tarda i a l'hora de tancar aquesta edició continuaven lluitant contra les flames tot i que havien aconseguit rebaixar-ne la intensitat. Es desconeixen les causes de l'incendi.