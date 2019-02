Detenen dos joves acusats de sostreure tres bicicletes en un pàrquing de Celrà

Els Mossos d'Esquadra i els vigilants de Celrà van detenir el 14 de febrer dos homes de 19 i 20 anys, de nacionalitat hondurenya i veïns de Girona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força, concretament per endur-se tres bicicletes d'un aparcament d'aquesta localitat gironina. Els fets van passar el mateix dia de la detenció en un pàrquing comunitari del carrer Canigó. Cap a les tres del migdia, els Mossos van ser informats que dos nois havien intentat entrar-hi. Segons la versió policial, hi van anar agents del cos policial català i vigilants de Celrà. Van trobar-hi els dos nois que, presumptament, havien accedit al garatge i havien sostret les tres bicicletes. Els Mossos indiquen que les van trobar tirades a terra i amb tots els cadenats tallats.

Després d'identificar-los, els dos nois van quedar detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb força. La policia indica que els dos individus tenen antecedents, i que van passar l'endemà, 15 de febrer, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. El jutge va decretar que ambdós quedessin en llibertat amb càrrecs.