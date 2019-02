L´Ajuntament de Ripoll es planteja «portar als tribunals» l´arquitecte de la biblioteca

El criteri sobre el disseny de la reformulació de la façana de la biblioteca comarcal Lambert Mata de Ripoll, que s'està realitzant aquestes setmanes, ha servit perquè torni a reflotar la polèmica de les grans obres realitzades durant l'etapa de Teresa Jordà com a alcaldessa de Ripoll. L'actual alcalde del municipi, Jordi Munell (PDeCAT), va posar sobre la taula la possibilitat de «portar als tribunals» el responsable d'aquella obra, l'arquitecte Joan Puigcorbé. Segons Munell, mai han rebut respostes als requeriments fets arran de les deficiències que han anat apareixent en els darrers anys en aquest edifici. Per contra, assenyalava que en el polígon de l'Avellaneda, on també hi ha hagut problemes amb l'edifici que hi ha, «sí que han vingut perquè tenim un aval» que en aquest cas serveix com a garantia.

El cap de l'oposició, Roger Bosch (ERC), havia preguntat precisament si Puigcorbé havia estat consultat a l'hora de fer els canvis a la façana, ja que ell va ser el guanyador del concurs que es va plantejar el 2003 per redissenyar l'edifici que havia ocupat l'empresa Matrix. Alhora va posar en dubte la tria del nou disseny de la façana, ja que segons la seva versió «els tècnics afirmen que s'han utilitzat criteris polítics» en aquesta elecció. El regidor d'Obres i Serveis, Jordi Gumí, va explicar que els tècnics van plantejar tres possibles dissenys, i que l'equip de govern va triar el que s'està executant.

Jordi Munell va voler especificar que s'havien decantat per una façana «més divertida» per la proximitat de l'escola dels Salesians. També va afirmar que no es van fer les obres per caprici sinó «per resoldre un problema greu de seguretat», ja que les plaques estaven enganxades amb quatre enclavaments que no tenien cap mena de joc. Això va provocar que, segons l'alcalde, s'esquerdessin a causa dels efectes de dilatació i contracció provocats per les diferents temperatures a les quals estan exposades durant tot l'any.

L'actual equip de govern ha criticat reiteradament les obres que es van realitzar durant l'època del segon mandat de Teresa Jordà (ERC), i sobre les quals amb anterioritat es va xifrar un cost de 300.000 euros per les rehabilitacions que s'hi hauran de realitzar. «Si s'haguessin fet bé ara no caldria haver de llençar-hi diners», va criticar el regidor Joaquim Colomer sobre les anomalies als diversos espais públics creats durant l'etapa Jordà.

La renovació de la façana es completarà a mesura que es tingui el finançament necessari. Els materials que s'utilitzaran seran més resistents i tindran un millor comportament als efectes climatològics. També suposaran una renovació estètica de l'edifici, sobretot pel color dels nous panells. Pel que fa a la planta baixa està previst que s'hi instal·lin vinils en lloc de les làmines decoratives que hi havia. La primera fase es perllongarà durant sis setmanes.