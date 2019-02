Tres projectes de l'Ajuntament de Banyoles reconeguts com a Bones Pràctiques Locals

Tres projectes municipals de l'Ajuntament de Banyoles han estat reconeguts per la seva aportació innovadora i de qualitat en el Banc de Bones Pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Els tres reconeixements que es van atorgar en un acte que es va celebrar dijous passat a Barcelona han estat: el "Cicle de Cinema per a la inclusió social", el projecte "Inter 12/90" i el projecte "Banyoles Activa Locals", de dinamització de locals buits.



Segons apunta el consistori en un comunicat, el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals és un servei que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal en poblacions de més de 5.000 habitants. La iniciativa, nascuda l'any 1999, vol promoure la millora i la innovació en els governs municipals difonent experiències seguint una metodologia comuna i proposant la reflexió i l'intercanvi de coneixement sobre polítiques locals. Les encarregades de rebre els reconeixements en l'acte de la setmana passada van ser la regidora de Benestar Social i Educació, Ester Busquets, i la regidora de Promoció Econòmica, Joana Vilà.



Els projectes banyolins

El "Cicle de Cinema per a la Inclusió Social", és un projecte de sensibilització de problemàtiques socials a través de pel·lícules. Des de l'any 2009, s'han celebrat 7 edicions del cicle que han permès debatre sobre temàtiques diverses: infància, envelliment, masculinitats, salut mental, identitats i persones refugiades.



El projecte "Inter 12/90" és un programa intercultural i intergeneracional que relaciona les persones majors de 70 anys que viuen soles al Pla de l'Estany amb nois i noies de 12 anys de l'Escola Pla de l'Ametller. A través de sessions conjuntes, tracten temes diversos per transmetre coneixements entre persones de diferents generacions i experiències culturals.



Per últim, el projecte "Banyoles Activa Locals", un programa destinat a dinamitzar els locals buits de Banyoles a través d'un espai web que posa a disposició de les persones emprenedores els espais desocupats per facilitar la instal·lació de nous establiments comercials.

El Cicle de Cinema per a la Inclusió Social, per altra banda, és un projecte de sensibilització de problemàtiques socials a través de pel·lícules. Des de l'any 2009, se n'han celebrat 7 edicions que han permès debatre sobre diverses temàtiques: infància, envelliment, masculinitats, salut mental, identitats i persones refugiades.