Veïns de Santa Eugènia denuncien un abocament il·legal a les hortes

L'Associació de Veïns de Santa Eugènia de Girona va denunciar ahir un nou abocament il·legal a la zona de les hortes, un problema que ja ha estat motiu de queixa veïnal en altres ocasions, i va reclamar a l'Ajuntament que obri una investigació per determinar-ne els responsables. Segons va explicar la presidenta de l'entitat, Natàlia del Campo, una furgoneta hauria dipositat dissabte a la nit una muntanya d'envasos de peix en un contenidor destinat a deixalles vegetals. Aquest seria l'abocament més important a la zona des del juny passat, quan Del Campo va accedir a la presidència.

A això cal sumar-hi la «manca» de neteja dels contenidors, on alguns veïns han alertat de la presència de rates. «El carrer Costabona també està ple de porqueria. Tot s'hi val», sosté la representant, que apunta que «s'ha de regular i limitar l'accés a les hortes» a determinats vehicles.

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà de Girona, Narcís Sastre, va lamentar ahir a través de les xarxes la «impunitat» d'alguns incívics i va assegurar que es farà una inspecció per identificar els culpables i que si s'escau s'obrirà el conseqüent expedient sancionador. De fet, el consistori porta un any treballant en la redacció d'una ordenança pròpia de les hortes per restringir els usos i la mobilitat de la zona.