La Diputació sortirà del Consorci que gestiona el centre d'arts El Canal

La Diputació de Girona té previst aprovar en el ple d'avui que l'ens es desvinculi del Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, format juntament amb els ajuntaments de Girona i Salt per gestiona El Canal, tot i que hi continuarà fent aportacions econòmiques. La Diputació considera que, ja que les finalitats del consorci afecten bàsicament les poblacions de Salt i Girona, la gestió, l'organització, l'estructura i el funcionament han de correspondre als respectius ajuntaments, tot i que l'ens provincial adopta el compromís de continuar col·laborant amb els objectius de l'ens -és a dir, el foment de la creació, producció i difusió de les arts escèniques- i garantir, a través de les corresponents ajudes, la seva viabilitat econòmica. De fet, la Diputació de Girona ha augmentat enguany la seva aportació, passant de 160.000 a 200.000 euros.

Segons el diputat de Cultura, Albert Piñeira, la Diputació considera que ja ha complert amb la seva funció de donar el primer impuls al centre d'arts escèniques, malgrat que aquest ha trigat a arrencar molt més del que s'esperava i fa anys que no funciona, ni molt menys, a ple rendiment per problemes amb la gestió. En aquests moments, es troba en marxa un procés de selecció per dotar el Canal de personal estable -un gerent, un tècnic de sala i un administratiu- que hauria de finalitzar, si no hi ha entrebancs, a finals d'aquest any. Posteriorment, s'obrirà un concurs per a la gestió del centre.

Ara, Piñeira explica que ha arribat el moment que la gestió la facin directament els ajuntaments implicats, igual que passa amb la resta d'equipaments culturals de les comarques gironines. Piñeira es mostra convençut que, quan el centre d'arts escèniques tingui personal propi, podrà agafar definitivament embranzida. La decisió ja va ser comunicada als ajuntaments ara fa un any. Tot i això, el diputat provincial subratlla el compromís econòmic que la Diputació continuarà tenint amb El Canal, i explica que en el pressupost per aquest 2019 hi ha prevista una aportació de 200.000 euros, superior a la de l'any anterior, que va ser de 160.000.

Piñeira explica que la Diputació de Girona s'ha bolcat especialment en aquest projecte perquè és d'àmbit supramunicipal, ja que engloba els municipis de Salt i Girona i a més té una vocació nacional, és a dir, que el seu públic potencial va més enllà de gironins i saltencs. A més, el responsable de Cultura de la Diputació assenyala que en els darrers anys les tres administracions implicades han fet un anàlisi en profunditat de com ha de ser el model de gestió per tal que el Canal pugui complir la funció per la qual va ser creat: convertir-se en un centre de referència nacional de producció i creació escènica.

El Canal va néixer l'any 2007 amb la intenció de convertir-se en un centre nacional de producció i creació escèniques ubicat a Salt que formés part de la xarxa de centres públics. La seva seu, ubicada a la Coma-Cros de Salt, es va inaugurar el 2012 i va ser construïda, en part, gràcies a fons europeus. Entre 2007 i 2013, el Canal va estar gestionat per Bitó sota el lideratge de Salvador Sunyer. Durant aquell període es van dur a terme un total de 51 produccions de diferents disciplines teatrals que van obtenir prop de 550.000 espectadors.

A partir de 2013, però, les administracions públiques van decidir encarregar-se directament del projecte. Per això, el 2012 es va constituir formalment el Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, integrat pels ajuntaments de Girona i Salt i la Diputació de Girona, per tal de gestionar-lo. Des de llavors, l'equipament ha anat al ralentí. El març de 2015, es va haver d'aturar el concurs que es va convocar per escollir director perquè els experts designats per valorar les candidatures van abandonar perquè van afirmar que el pressupost era insuficient per poder bastir una programació de qualitat.

A partir de 2016, la gestió indirecta va ser l'opció que va tornar a agafar més força. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va anunciar el setembre de 2017 que el Canal reprendria la seva activitat a finals de 2018 a través de gestió indirecta, tot i que de moment la situació de l'equipament segueix encallada. La Diputació, tanmateix, confia que aquest 2019 serveixi per donar al Canal l'impuls definitiu per convertir-lo en l'equipament de referència que estava destinat a ser.