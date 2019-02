Els Estanys de Platja d´Aro estarà a la final del First Lego League Espanya

L'escola pública Els Estanys de Platja d'Aro participarà en la Gran Final First Lego League Espanya, que es portarà a terme a Tenerife els dies 23 i 24 de març. Aquesta fita s'ha aconseguit després que

un equip de 10 alumnes, amb la denominació d'«Estanys Ketchup», quedés en primera posició el dissabte 2 de febrer a la First Lego League Girona al torn del matí, amb la participació de 18 equips. L'escola Els Estanys desenvolupa la robòtica i els projectes científics en horari escolar amb alumnes de 5è i 6è.

L'escola continua formant exalumnes del centre i altres de la zona que s'hi han afegit. Amb aquests estudiants, l'equip Arobot, va aconseguir quedar en segona posició a la First Lego League de Vic, el dissabte 9 de febrer, en una jornada on participaven 38 equips. Amb aquest resultat es va aconseguir també una plaça per a la gran final.

First Lego League és un concurs internacional per a joves de 10 a 16 anys, amb l'objectiu de despertar l'interès per la ciència i la tecnologia. El repte d'aquest any ha estat «Into Oobit», que es resol construint i programant un robot per superar una sèrie de missions de manera autònoma en un tauler de joc; dissenyar una solució innovadora que resolgui un problema real i demostrar que s'ha assolit els valors de la inclusió, el descobriment, la coopertició, el respecte i el treball en equip.