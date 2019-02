Un grup animalista protesta davant de l'escorxador d'Olot

Unes 10 activistes del grup Animal Save es van reunir, diumenge, dia 17 de febrer, de les 13 fins a les 16 hores, davant de l'escorxador Olot Meats. L'objectiu de les activistes era fer una acció de protesta contra la matança industrial d'animals. L'activitat denominada 'vigília' és una dels moltes accions de protesta que el moviment fa arreu del món.

Animal Save és un moviment vegà. És a dir, defensen que no sols no s'ha de menjar carn, sinó que els animals han de ser tractats com uns iguals sense que se'ls pugui explotar en el treball ni fer negoci amb les pells o amb la imatge. El moviment organitza protestes davant d'escorxadors, d'aquaris o de caceres de guilles.

Segons va explicar l'activista, Patrícia Giménez, van escollir l'escorxador d'Olot perquè és un dels més importants d'Europa. L'acció consisteix a posar-se al costat dels camions de transport d'animals per establir una relació amb un animal destinat a l'escorxador.

En el cas d'Olot, les activistes van iniciar l'acció amb l'estesa de tres cartells de protesta sobre les parets exteriors de l'escorxador. Els cartells deien: «Els porcs són més intel·ligents que els gossos» o «Les persones no necessitem menjar carn».

També es van posar en línia davant de la porta de sortida amb cartells amb lemes similars perquè els conductors els poguessin llegir.

La protesta va arribar al moment més alt quan les activistes van aconseguir situar-se al costat d'un camió carregat de porcs. La porquera va quedar aturada al costat de la vorera mentre esperava maniobrar i entrar a l'escorxador.

És el que havien esperat les activistes més d'una hora. Es van abalançar a la caixa del camió per trobar els caps dels animals.

Van passar ampolles d'aigua per les separacions metàl·liques dels camions i els animals van estirar els morros i van beure amb avidesa. La porta es va obrir, el motor es va moure i el camió va entrar dins del recinte. Fora, les activistes van començar a abraçar-se, a plorar i a seure desconsolades a la vorera. «Estàs bé?», es preguntaven les unes a les altres, i contestaven que havia estat molt dur o que no sabien si ho suportarien una altra vegada.

Van explicar que quan hi ha camions estacionats demanen permís al conductor i estan més estona amb l'animal que troben.