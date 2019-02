La presentació d´un llibre sobre Junqueras homenatja el president d´Esquerra

La presentació del llibre que el periodista Sergi Sol ha escrit sobre Oriol Junqueras, contextualitzant els fets previs i posteriors al referèndum de l'1 d'octubre del 2017, es va convertir en un homenatge al president d'ERC, del qual amics i companys de partit en van destacar la qualitat humana, la capacitat de consens i el compromís.

Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures (Ara Llibres, 2018) era la raó de l'acte convocat ahir al vespre a la Casa de Cultura, però les referències al contingut de l'obra van ser gairebé inexistents perquè, com va resumir el fundador del moviment «Free Junqueras», Maxi Calero –activista i amic de Sant Vicenç dels Horts de Junqueras–, «en parlem poc perquè el llibre som nosaltres». Tant ell com el mateix autor de l'obra, el candidat d'Esquerra a l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, i la portaveu del partit al Parlament, Anna Caula, van compartir amb els assistents experiències que descriuen el tarannà i l'ideari del líder republicà empresonat.

L'alcaldable gironí, Quim Ayats –de qui hi havia una foto a la sala, a l'altre extrem de les de Junqueras–, va destacar que el llibre de Sol conté el pensament «d'una bona persona, extremadament culte i compromesa amb el país i amb els ciutadans».

Calero li va prendre el relleu aixecant-se de la cadira i exemplificant la capacitat d'«eixamplar espais» de Junqueras amb la gestió política que va fer al seu municipi, Sant Vicenç dels Hort. Aquest regidor del Partit Comunista als anys 70 va detallar amb èmfasi la defensa de la diversitat, la capacitat de diàleg i la persistència del republicà, deixant clar que, tot i dur el seu nom, el moviment creat per reclamar-ne l'alliberament «defensa tots els presos i exiliats».

Sergi Sol, com el mateix Calero i Anna Caula després, van transmetre les sensacions de les visites a la presó. Junqueras li va donar «deures» per Ayats, ja que quan li va dir on anava ahir va demanar que li digués «fes de Girona una ciutat republicana». I, va afegir Sol, encara li va donar un altre missatge: «no vul llegir mai més la derrota en els ulls de la bona gent d'aquest país».

La portaveu republicana al Parlament va tancar els parlaments descrivint Junqueras com algú que «no imposa, sedueix, genera complicitats, et fa senti un més». I va reconèixer que la «rebel·la» aquella gent que li comenta que «està desanimada». «Hem d'estar lluitant, sumant», va concloure.