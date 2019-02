Bombolles per recaptar fons per a la fibrosi quística

Una jove estudiant gironina, Farners Cisterna, ha impulsat una campanya solidària per vendre pots de bombolles de sabó per recollir fons per a la fibrosi quística, una malaltia minoritària hereditària i que afecta especialment els pulmons i el sistema digestiu.



La Farners, que actualment té 17 anys, es va interessar per aquesta patologia causada per una alteració genètica perquè la seva cosina en pateix. Va dedicar el seu treball de recerca de Batxillerat a l'Escola Maristes de Girona a investigar sobre la malaltia, l'impacte social que té i quins recursos s'hi destinen.



Per la part pràctica del treball de recerca, la Farners va crear pots de bombolles de sabó que ara ven per sensibilitzar la població sobre la malaltia i recollir fons per a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística. Les bombolles són un element simbòlic de la campanya, que s'ha batejat com «Dona'm aire, dona'm vida», ja que l'acció de fer bombolles bufant representa l'oxigen que els afectats de fibrosi quística necessiten per poder viure.



Els pots de bombolles es venen a dos euros, van acompanyats d'un tríptic informatiu elaborat per la Farners per sensibilitzar sobre aquesta patologia, i l'objectiu que s'ha marcat és distribuir-ne uns 300 al mes.



Les persones interessades a adquirir bombolles o vulguin més informació sobre el projecte es poden posar en contacte amb ella a través d'Instagram, al perfil @donamaire.tdr. A més, a la xarxa social també hi ha la informació dels establiments de Girona, Figueres, Quart, l'Escala i Lloret de Mar on es poden trobar els pots de la campanya.





A banda de la venda solidària, diversos centres educatius s'han posat en contacte amb la Farners perquè faci xerrades a alumnes d'ESO i Batxillerat sobre la malaltia, i la previsió és que es facin entre març i abril.