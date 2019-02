Un error en el càlcul de l'IVA encareix la millora del centre cívic de Riudaura

L'Ajuntament de Riudaura ha modificat el pressupost per a l'adequació del centre cívic. Durant la celebració de la presentació del projecte del centre cívic d'RCR Arquitectes, un dels assistents va exposar el dubte de si l'IVA aplicat al projecte que es presentava era correcte.

Després de l'acte, l'Ajuntament ha esbrinat el dubte i ha comprovat que s'hi havia aplicat un 10% d'IVA com si es tractés d'un habitatge i que s'hi havia d'aplicar el tipus d'IVA general del 21%.

Així doncs, el projecte pressupostat de manera inicial en 592.114 euros passa a tenir un cost total de 651.326, 28 euros.

El diumenge, dia 17 de febrer, va tenir lloc la presentació del projecte del centre cívic en un acte previ a la consulta popular que està programada entre els dies 25 de febrer i 3 de març.

Representants del grup d'arquitectes RCR (autors del centre), dels enginyers Clusells (responsables en part de la possible reforma) i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) van ser presents a l'acte per tal de respondre els dubtes dels veïns assistents.

En el decurs de l'acte, Rafel Aranda, d'RCR arquitectes, va respondre a Olot Televisió que en el seu moment van voler fer un projecte molt ambiciós amb pocs recursos. Va afegir que confiaven en una voluntat política de fer aportacions per completar l'equipament. No obstant això, segons va declarar, els interessos polítics no van seguir la idea de completar l'edifici.



15 anys amb usos limitats

El centre cívic va tenir un cost aproximat de 82 milions de pessetes i va ser inaugurat el 1999 i tancat quatre anys després. L'Ajuntament el va tancar per considerar-lo incòmode i mancat de seguretat. El 2009, amb un ajut de la Generalitat van reformar la part inferior de l'edifici, que des de llavors va ser usada. El 2015 van fer-hi més millores i van poder ampliar-ne les utilitats.

Els problemes estan en la part superior i més visible. El 2 de febrer del 2015, RCR arquitectes va enviar una carta a l'Ajuntament. La carta exposa la voluntat amb la qual van treballar i el fet que van repartir el projecte en 3 fases. Un cop van tenir el projecte acabat, els arquitectes van fer arribar un manual per a l'ús i el manteniment del centre cívic. Segons la carta, l'Ajuntament llavors existent no va seguir les instruccions pel fet que el centre cívic es va convertir, segons ells, en un instrument de debat polític.

Tot i això, el gabinet d'arquitectes va mantenir el contacte amb l'Ajuntament per trobar solucions tècniques als problemes de l'edifici i buscar conjunts finançaments per resoldre'ls.

Finalment, el 2015 van arribar a un acord amb l'Ajuntament per fer un projecte que resolgués els problemes de l'edifici. RCR va assumir fer-se càrrec del 25% del cost de l'adequació, la resta l'assumeix l'Ajuntament, la Diputació de Girona i la Generalitat.

Els veïns podran decidir per internet o de manera presencial a l'Ajuntament.