Humana recupera 1,1 milions de peces de roba a les comarques gironines el 2018

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, l'entitat dedicada a la reutilització de robes i a l'impuls de programes de cooperació, va recuperar l'any passat 540 tones de tèxtil usat a les comarques gironines. Aquestes donacions equivalen a 1,1 milions de peces de roba recuperades i procedeixen tant dels contenidors com de les donacions a les botigues Humana on es diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzem.

Segons dades facilitades per l'organització, les 540 tones de roba en desús recollides l'any passat a la demarcació representen un estalvi d'1,17 tones de diòxid de carboni a l'atmosfera, ja que cada quilo de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l'emissió de 3,169 quilos de CO2, segons dades de la Comissió Europea.

Entre els municipis gironins on es van recollir més donacions de tèxtil hi ha Palamós, amb 37 tones, i Sant Feliu de Guíxols, amb 36. Santa Coloma de Farners, amb 25 tones, és un altre dels municipis on es van registrar més donacions, ja que es van recollir 25 tones de roba, i a continuació ja vindrien Olot, amb 4,5, Figueres, amb 4 i Girona, amb 1,5.

La roba dipositada en els contenidors d'Humana té dues destinacions: el 69% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l'Ametlla del Vallès i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge.

Pel que fa a la destinació de les peces tractades, el 63% es prepara per a la reutilització. El 15% es destina a les botigues d'Humana a Catalunya i el 48% s'exporta, principalment a l'Àfrica, on és venut a preus de mercat per generar recursos per a la cooperació al desenvolupament.