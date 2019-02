Piñeira admet que el procés d'El Canal ha estat més «llarg i feixuc» del que volien

El ple de la Diputació de Girona va aprovar ahir desvincular-se del Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, gestor d'El Canal, del qual formava part des de l'any 2012 al costat dels ajuntaments de Girona i Salt. Segons va explicar el diputat de Cultura, Albert Piñeira, la decisió s'ha pres perquè consideren que el Canal ja està entrant en una fase d'arrencada definitiva, en un moment en què ja està en marxa un procés selectiu per dotar-lo de personal estable (un gerent, un administratiu i un tècnic de sala) i va garantir que en un futur la Diputació li continuarà donant suport a través dels corresponents ajuts.

La decisió es va prendre amb el suport de tots els grups excepte la CUP, que es va abstenir. El seu diputat, Lluc Salellas, va criticar el «relat optimista i poc autocrític» de Piñeira, tot lamentant que la Diputació no hagi fet cap balanç ni hagi assumit cap responsabilitat perquè durant tots aquests anys el projecte del Canal no hagi tirat endavant. Piñeira va admetre que el procés ha estat «llarg i feixuc», i que no se circumscriu només a aquest mandat sinó que ve de molt enrere. Per això, es va alegrar que finalment el projecte tiri endavant, però va admetre que li hauria agradat que això hagués passat molt abans.

El Centre d'Arts Escèniques El Canal va néixer l'any 2007 amb la voluntat de convertir-se en un centre de referència a nivell nacional en producció i creació escènica. Des de llavors, però, no ha acabat d'arrencar: durant el primer període, entre els anys 2007 i 2013, va estar gestionat per Bitó, l'empresa de Salvador Sunyer; un període durant el qual sí que hi va haver una certa activitat: segons la companyia, es van dur a terme 51 produccions de les quals es van fer 1.403 funcions.

La tardor de 2012, el Centre va comptar amb seu física pròpia: un flamant edifici situat a l'antiga fàbrica Coma Cros finançat, en bona part, amb fons europeus. A partir de llavors, la Diputació i els ajuntaments de Girona i Salt van decidir assumir la gestió pública, però des de llavors El Canal no ha acabat d'agafar embranzida.

De fet, el concurs que es va fer per triar director no es va arribar a celebrar perquè els membres del jurat van considerar que el pressupost que hi havia, d'uns 320.000 euros, era insuficient per oferir una programació de qualitat. Més endavant, en diferents ocasions el Consorci ha apuntat a la idea de tornar a convocar un nou concurs per externalitzar-ne la gestió, però a hores d'ara encara no s'ha dut a terme.

Piñeira va explicar en el ple d'ahir que, durant aquest mandat, els tres ens públics que formen el consorci han compartit la necessitat d'impulsar El Canal. Per fer-ho, han fet un procés participatiu amb els agents del sector -ajuntaments, tècnics, empreses d'indústries culturals...- per tal de fer una diagnosi de la situació, així com estudis externs per veure quina és la millor fórmula de gestió.

En aquests moments, hi ha en marxa un procés selectiu per poder dotar El Canal de personal propi: un gerent, un tècnic de sala i personal administratiu. A més, la Diputació ha reforçat enguany la seva aportació econòmica, que ha passat dels 160.000 als 200.000 euros. Amb tot això, Piñeira calcula que aquest any el Canal ja podrà començar a funcionar a ple rendiment, i per tant ha arribat el moment que la Diputació adopti un altre rol: sortir del Consorci però continuar donant suport econòmic perquè sigui un equipament de referència a tota la demarcació.

Salellas, però, va lamentar que no s'hagi fet «una anàlisia crítica» i que des de la Diputació no s'hagi ni explicat els números ni el que ha funcionat malament en el consorci. Davant d'això, Piñeira va reconèixer que la història del Consorci ha estat «una de freda i una de calenta», ja que el procés ha estat més lent i feixuc del que s'esperaven, però va remarcar que les decisions s'han pres per consens de totes les administracions implicades. També va garantir el compromís futur de la Diputació.