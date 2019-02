Política Moció que acusa l'Estat d'usar la justícia contra l'independentisme

El ple de la Diputació també va aprovar ahir una moció on acusa l'Estat d'«utilitzar la justícia» per «perseguir» l'independentisme coincidint amb l'inici del judici per l'1-O. El text, presentat per PDeCAT i ERC, es va aprovar amb els vots favorables d'IpS i CUP i l'absenció del PSC. La moció denuncia que «la judicialització de la política dificulta i bloqueja la situació política i social, lluny d'oferir solucions», i demana que es «respectin» les decisions democràtiques del poble català.

Amb aquesta moció, el ple de la Diputació va voler mostrar el seu suport als dirigents independentistes que estan essent jutjats pel Tribunal Suprem pel referèndum de l'1-O. El text subratlla que els líders empresonats són persones «democràtiques i pacifistes» i que «la violència que volen atribuir al moviment independentista és una invenció». També s'assenyala que «l'única violència» que hi va haver va ser la dels cossos policials espanyols «pegant a la gent pacífica». Per tant, consideren que la Fiscalia «criminalitza» els «més de dos milions de persones que aquell dia van defensar la democràcia amb el seu cos». La moció denuncia que la «judicialització de la política dificulta i bloqueja la situació política i social, lluny d'oferir solucions», i es reclama als poders de l'Estat que respectin el poble de Catalunya i els seus drets. També s'exigeix l'alliberament immediat dels presos.