Processen un CDR per portar un puny americà en una marxa

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Puigcerdà ha acordat continuar la tramitació del procediment contra un manifestant al qual van confiscar una porra i un puny americà sense tenir llicència durant una caminada popular d'Alp a Das organitzada pels CDRs de la Cerdanya el 30 de març del 2018.

Segons l'acte, es continua la tramitació per procediment abreujat per presumpte delicte de manifestació il·lícita per tinença il·lícita d'armes, i es demana a les acusacions que, en un termini de deu dies, formulin un escrit d'acusació en el qual sol·licitin l'obertura de judici oral o demanin el sobreseïment de la causa.

Paral·lelament, des del mateix jutjat s'ha arxivat la causa contra l'organitzador de la caminada per un presumpte delicte de manifestació il·lícita, en haver organitzat aquest acte popular en suport als polítics sobiranistes presos que suposadament no va ser degudament comunicat.

El jutjat, que havia arxivat dos cops el procediment, el va obrir a instàncies d'unes diligències dels Mossos d'Esquadra i després de diversos recursos de la Fiscalia ha acordat arxivar el procediment contra el CDR i membre del secretariat nacional de l'Assamblea Nacional Catalana, Tomàs Sayesen, en «no resultar degudament justificada la perpetració del delicte». Aquest investigat va ser detingut pels agents de policia el 7 de febrer del 2019, a instàncies del jutjat, després que és negués a comparèixer en un parell d'ocasions a la citació judicial per aquest cas, i se li va prendre declaració al Jutjat d'Instrucció 1 de Vilanova i la Geltrú.

La caminada a peu entre Alp i Das organitzada pel CDR va tenir lloc a la carretera N-260 amb unes 500 persones i «es va desenvolupar amb normalitat i sense incidents remarcables», i es va identificar Sayesen com el responsable, relata el jutge instructor.

Mentre és feia una xocolatada popular davant l'ajuntament de Das, els Mossos van escorcollar un participant, que suposadament acabava de pintar béns públics i se li va confiscar una defensa rígida extensible de 53,5 centímetres i un puny americà.