Els robatoris en comerços a Girona tenen un cost mitjà de 1.300 euros

Els robatoris que es produeixen en comerços de les comarques de Girona tenen un cost mitjà d'uns 1.300 euros. Això suposa que la demarcació se situï en la mitjana espanyola, que està en els 1.314 euros. Aquesta és una de les conclusions de l'informe Els robatoris als comerços assegurats, que acaba de publicar la unió d'asseguradores, Unespa.

A les comarques gironines hi va haver prop d'un miler -991- de robatoris en comerços durant l'any passat, segons les dades de l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, que també compta amb robatoris en altra tipologia d'establiments.

De robatoris en comerços n'hi ha de diversa tipologia, els que són amb força a l'interior del local i que suposen, per exemple, el forçament dels accessos i el posterior robatori. Sovint els malfactors s'emporten el contingut de la caixa, una caixa forta, productes, entre d'altres.

Altres tipus de fets són els que s'anomenen amb violència i/o intimidació. Aquí hi entren tant els atracaments per exemple amb arma blanca; robatoris en què el delinqüent amenaça, per exemple, la caixera d'un establiment, entre d'altres.

Un altre aspecte que contempla l'estudi és la probabilitat que un establiment comercial pateixi la visita dels delinqüents. Aquesta varia si es té en compte una zona o una altra d'Espanya.

Les comarques gironines són la dissetena província on és més probable patir un incident d'aquest tipus, segons la classificació feta per Unespa. La probabilitat dels robatoris a comerços es calcula a partir dels successos entre els comerços assegurats en una determinada província o municipi.

En primer terme del rànquing s'hi col·loca la província de Sevilla, on hi ha un 65,7% més de possibilitats de patir un robatori d'aquest tipus, i en segona posició hi ha la de Guadalajara (48,39%). En la banda oposada s'hi situen Terol (-72,43%) i Segòvia (-61,21%), que és on hi ha menys sostraccions en establiments comercials.

Un altre punt de l'informe d'Unespa és l'impacte d'aquests robatoris en relació amb el cost del succés i el contingut assegurat que té l'establiment comercial. D'aquesta manera, l'impacte elevat és quan el robatori, independentment del seu cost, s'acosta més al capital assegurat. És a dir, al botí total. Segons aquesta metodologia, els contratemps més greus, o de major impacte, van ocórrer a Sòria. Aquí els robatoris van tenir set vegades més impacte que un succés en el conjunt d'Espanya. A Girona, en canvi, va ser del 33%, el que representa una vintena part del conjunt d'Espanya, que va ser del 623%.