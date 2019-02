Els taurins presenten un recurs contra la negativa al retorn de les corrides a Olot

La Fundación Toros de Lidia ha anunciat que recorrerà per via administrativa la desestimació de l'Ajuntament d'Olot a la petició de fer servir la plaça de toros per fer un festival taurí en un dia assenyalat del 2019 i amb la intenció de fer un cartell amb el noveller local Abel Robles.

La fundació considera que els arguments expressats per l'Ajuntament d'Olot en la resposta negativa no tenen consistència jurídica. La desestimació de l'Ajuntament està fonamentada amb els fets que el 2004 el ple va declarar Olot com una ciutat contrària a les corrides de toros i amiga dels animals i que en el 2016 el ple va acordar deixar de fer correbous sobre la base d'una consulta popular.

En declaracions a Diari de Girona, el portaveu de l'associació, Chapu Apaloaza, va considerar que la resposta està basada en criteris polítics. «En la mesura, en la qual intervé el gust del partit, el gust de l'alcalde i el gust de part de la població d'Olot», va definir.

Segons ell, les institucions no poden actuar en contra d'una manifestació que forma part de la cultura popular d'un territori. «Això és el que està constatat a tota l'escala jurídica des del constitucional fins als tribunals», va dir.

Com a exemple, va comparar els toros amb una representació teatral que fos prohibida per ser considerada immoral per part de l'alcalde. «Seria censura», va definir.

Sobre la base del concepte de censura, va demanar a l'alcalde que reflexioni i que consideri que, segons el seu criteri, permetre un festival taurí fa més diversa i més plural la seva ciutat.

Va plantejar que la declaració de la Unesco del 2003 inclou la necessitat que els governs protegeixin la diversitat cultural sempre que no vagin contra els drets humans. Va precisar que sacrificar animals està permès. Segons Apaloaza, el debat està en el sacrifici d'animals. Va comparar els toros amb els 600 milions d'animals que cada any són sacrificats a l'Estat per al consum humà.