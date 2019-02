Un 2,72% més de residents estrangers el 2018 a Girona

La població estrangera resident a les comarques gironines és de 144.720 a 1 de gener del 2018 i representa el 18,99% del total, tal com mostren les darreres dades proporcionades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Les comarques amb major percentatges de població estrangera estan liderades per l'Alt Empordà (23,9%), el Gironès (19,5%) i el Baix Empordà (19,2%) i, de fet, despunten per sobre de la resta de comarques catalanes, només per sota de la Segarra (26%) que encapçala la llista. Les menors proporcions de població estrangera de la província es troben al Ripollès (8,34%) i la Cerdanya (13,36%). Per municipis, destaquen per exemple Castelló d'Empúries, (43,0%), Salt (37,9%), Lloret de Mar (35%), l'Escala (31,94%) o bé Platja d'Aro (29,41%).

La comunitat marroquina (211.192) és la més nombrosa al conjunt de Catalunya, on equival a la cinquena part dels estrangers (19,5%), i també ho és a 25 comarques. La població de Romania ocupa el segon lloc a Catalunya, amb 89.177 persones i una representació del 8,2%, i és la primera nacionalitat a 11 comarques i Aran. Al Barcelonès la nacionalitat més nombrosa és la italiana; a la Cerdanya, la boliviana; a la Garrotxa, l'índia; a l'Alt Urgell, la portuguesa, i al Moianès, la maliana.



Els estocs de població estrangera a les comarques són heterogenis quant a les procedències. Aixií doncs, al conjunt de Catalunya, les dues nacionalitats amb més presència concentren el 27,8% del total de la població estrangera.

Del continent americà

A Catalunya en termes generals, l'any 2018, la població d'origen europeu ha estat la més nombrosa i gairebé representa un terç de la població estrangera (32,9%). La població africana ocupa el segon lloc (26,7%), seguida pels originaris d'Amèrica (25,6%). Més allunyada d'aquests col·lectius, la població asiàtica representa el 14,7% del total. De fet, en els darrers anys, l'estoc d'estrangers ha evolucionat de manera diferent segons la procedència.

Tenint en compte les nacionalitats classificades per continents d'origen, totes guanyen població. El major increment correspon a la població originària del continent americà, que augmenta en 19.085 persones, amb un creixement interanual del 7,4%. Aquest comportament s'explica, fonamentalment, per l'aportació corresponent als originaris d'Amèrica del Sud (11.152 persones).

Mitjana de 34 anys

La població estrangera és més jove que la població espanyola, i així ho reflecteix la seva edat mitjana, que és de 34 anys, mentre que l'espanyola se situa en els 44,1 anys. En la composició segons el sexe, hi ha més homes que dones, com es veu amb la relació de masculinitat, que és de 105 homes per cada 100 dones.

Per edats, el 80,6% de la població estrangera té entre 15 a 64 anys i representa el 17,4% del total de la població d'aquestes edats. Els menors de 15 anys són el 15,5% de la població estrangera i el 14,3% de la població total. Finalment, la població de 65 anys i més és un grup menys nombrós (3,9%), que registra un alt creixement el darrer any (8,6%). En el conjunt de la població d'aquestes edats, la població estrangera de 65 anys i més representa el 3%.