Acreditaran els espais que ofereixin productes envasats sense gluten

L'Associació Celíacs de Catalunya ha posat en marxa el projecte «Espai amb oferta sense gluten» per acreditar establiments com cafeteries o fleques amb degustació que serveixin productes envasats aptes per a celíacs. La delegació gironina de l'entitat ja està treballant en la iniciativa, que es proposa incrementar les possibilitats per menjar fora de casa amb plenes garanties.

Així, a banda d'acreditar obradors, restaurants, hotels o càterings, l'entitat es fixa ara també en aquells espais que disposen de productes específics per al col·lectiu celíac envasats, com magdalenes o galetes, i que se serveixen directament al client sense cap manipulació o amb una manipulació mínima, com obrir el producte abans de servir-lo.

En quedarien fora, per tant, aquells espais que preparen entrepans, ja que en aquest cas hi ha manipulació i risc de contaminació creuada i, per tant, haurien de passar pel procés d'acreditació de l'associació per convertir-se en «Establiment acreditat sense gluten», una etiqueta que garanteix que s'estan complint amb els protocols d'emmagatzematge i manipulació dels aliments per gestionar el gluten i que el personal del negoci ha estat format per seguir aquestes pautes.

Aquesta acreditació voluntària i gratuïta per a l'establiment arrenca amb un qüestionari per conèixer com funciona i saber com emmagatzemen, manipulen i serveixen el producte. Es revisa la fitxa tècnica dels productes, les declaracions d'al·lèrgens i es forma el personal, i un tècnic de l'entitat inspecciona les instal·lacions i els productes.

El procés requereix temps i compromís, recorda l'entitat, i les condicions, que han estat revisades per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, les compleixen aproximadament un 2% dels restaurants catalans.

I és que, recorden des de l'associació, que en els darrers anys hagi augmentat el nombre de restaurants que tenen opcions sense gluten a la carta no vol dir que siguin aptes per als celíacs, ja que no indiquen que el menjar pot contenir traces de gluten o no tenen en compte la contaminació creuada.

«Per exemple, emmagatzemen la farina sobre els productes sense gluten, fan servir espècies moltes que poden tenir traces de gluten o fan servir els mateixos utensilis de cuina per al menjar amb i sense gluten», detallen.

D'acord amb la legislació europea vigent, 20 ppm (parts per milió) o 20 mg/kg és el límit màxim permès a qualsevol producte per ser «sense gluten».



Unes 600 famílies associades

La delegació gironina de l'Associació Celíacs de Catalunya agrupa unes 600 famílies de la demarcació. A banda de la delegació gironina, també hi ha la de Garrotxa-Ripollès, Cerdanya-Alt Urgell, Blanes-Maresme i, recentment s'hi ha incorporat la de l'Alt Empordà.

La junta de Girona es va renovar ara fa uns mesos, i en aquest temps, expliquen, s'han posat en contacte amb institucions i entitats per establir ponts i demanar que l'oferta sense gluten també es tingui en compte a l'hora de tirar endavant activitats o campanyes gastronòmiques.