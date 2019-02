Els antitaurins recuperen les jornades a Olot, després de 15 anys

La Fundació Fauna ha anunciat una jornada animalista per al 5 d'octubre a Olot. Es tracta d'una de les entitats que van liderar la lluita contra la celebració de corrides de toros a Olot entre el 2004 i el 2006. També van tirar endavant la campanya contra el correbou en el decurs de la consulta que va fer l'Ajuntament d'Olot el 2016.

La Fundació recorda el seu paper en les jornades antitaurines que van organitzar a Olot entre el 2004 i el 2006. Consideren que, 15 anys després de l'aprovació per part del ple de la moció que va declarar Olot com a ciutat antitaurina i 14 després de la celebració de l'última corrida, la ciutat ha evolucionat molt en el tracte amb els animals. «Creiem que hi ha molt de camí per recórrer», exposen en el comunicat, que anuncia la quarta jornada animalista.

Hi posen quarta jornada animalista perquè la consideren hereva de les jornades antitaurines que van organitzar a Olot el 2004 (fa 15 anys), 2005 i 2006. No obstant això, en aquesta ocasió han substituït l'adjectiu antitaurí pel d'animalista. «Trobem més adient animalista per a l'ocasió, perquè tractarem altres temes i no només l'antitaurí», exposen.

Avancen que en la jornada hi participaran i col·laboraran diferents entitats. «Podrem escoltar, compartir, aprendre i debatre sobre la nostra relació amb la resta d'animals», apunten.

L'anunci del retorn a les jornades referents al tracte dels animals arriba després de la petició de fer un festival taurí a Olot. Un festival taurí no és una corrida convencional.

Es tracta d'una festa taurina, en la qual hi ha novellers i matadors i els animals tenen 3 anys en comptes dels 4 o 5 que es requereixen per fer una corrida amb matadors. La petició fa pocs dies va ser denegada per l'Ajuntament d'Olot amb l'argument que la ciutat va ser declarada antitaurina i amiga dels animals.

Per la seva part la Fundación Toro de Lidia va anunciar la presentació d'un recurs contenciós administratiu i va considerar la prohibició de fer toros com una censura.

A banda dels toros, l'anunci de la jornada arriba després de dues accions de protesta del grup Animal Save de caire vegà davant de l'escorxador d'Olot, un dels més grans d'Europa. Les vigílies dels animalistes van tenrir lloc el 29 de gener i el 17 de febrer. Els animalistes van intentar contactar amb els porcs que entraven dins de l'escorxador amb camions i també documentar les condicions en les quals els animals arribaven.

A més dels porcs i els toros, l'Associació Protectora d'Animals de la Garrotxa, Terra Viva, fa poc va exposar la necessitat de reduir els abandonaments de grups de gossos i de gats acabats de néixer en contenidors d'escombraries i d'altres llocs. El volum d'aquest tipus d'abandonaments omple en excés el refugi d'animals de la Garrotxa i cada any puja el cost del servei de recollida.

Que les jornades tindran un recorregut més extens que el dels toros és mostrat en el cartell, en el qual hi ha diferents animals domèstics i salvatges.