Capella insisteix en la importància del Servei d'Acompanyament a Judici

El Departament de Justícia va posar en marxa l'abril de l'any passat el Servei d'Acompanyament a Judici, una eina per donar suport a les víctimes en un procés judicial. Des d'aleshores, fins a 4.881 persones en tot l'àmbit català han utilitzat el servei per prestar declaració per compareixences per violència masclista davant el jutjat de guàrdia i 451 persones més han rebut aquest acompanyament durant el judici.

Aquestes són les primeres dades d'un servei que la consellera de Justícia, Ester Capella, considera cabdal per evitar la «doble victimització» i donar suport en el treball psicològic que representa enfrontar-se a l'agressor. Capella va fer aquesta valoració durant la inauguració de Firaactiva't, una mostra de les activitats que es duen a terme als centres penitenciaris, en mesures penals alternatives, als centres de justícia juvenil i d'atenció a la víctima.

També en termes generals, fins a 15.300 persones van participar a alguna mesura penal alternativa a l'ingrés a presó i d'aquestes, 2.243 persones van fer algun curs formatiu, ja sigui sobre seguretat vial, drets humans o violència de gèneres.

Es calcula que aquest tipus de mesures redueix la reincidència en els presos a un 10%, és a dir, que només 1 de cada 10 penats tornen a delinquir després de passar per aquests cursos. Un exemple d'aquest tipus de curs en són les formacions que es fan als penats per conduir sota els efectes de l'alcohol. Sergi Fortià, responsable dels programes de seguretat viària del Departament a les demarcacions de Girona i Barcelona que va explicar que en la majoria dels casos els penats reaccionen positivament.