El Col·legi de Metges i Caixa d'Enginyers entreguen una beca MIR

El Col·legi de Metges de Girona i Caixa d'Enginyers han lliurat una beca MIR 2018 al doctor Jaroslaw Smiechowicz, especialista en diagnòstic per la imatge, per una rotació al Boston children's Hospital de Boston i al The Children's Hospital de Philadelphia. En la trobada, els presidents de les dues entitats, Josep Vilaplana i Joan Cavallé, van signar un conveni de col·laboració entre les dues institucions.

Aquesta beca MIR se suma a les dues ja lliurades fa pocs dies als doctors Blanca Domènech i Pau Vilardell amb la col·laboració de Banc Sabadell.