Cop contra el tràfic de marihuana i cocaïna amb epicentre a Banyoles

Cop contra el tràfic de drogues a petita escala a les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra van desplegar ahir un operatiu per tal de frenar la distribució d'estupefaents a la capital del Pla de l'Estany.

En total es van realitzar catorze detencions i es va comissar droga, sobretot cocaïna i marihuana. Entre els arrestats hi ha majoritàriament persones de procedència magrebina que estan essent investigats per un presumpte delicte contra la seguretat pública. El cas està liderat per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra i el jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Girona.

El desplegament d'aquest operatiu va començar ben entrada la matinada, pels volts de les cinc, de forma coordinada i simultània, i es van realitzar catorze entrades i escorcolls en diversos domicilis. La majoria d'aquests es van fer en el barri de la Farga de Banyoles. Un punt del municipi que no és el primer cop que és objecte d'una operació policial antidroga. A banda d'aquest municipi, també es van fer escorcolls a Girona, Banyoles i Roses.

Amb tot, cal dir que l'epicentre i on hi havia la part dura del grup desmantellat era el barri de la Farga de Banyoles. Des d'aquí, segons la policia, és on hi havia persones que es dedicaven a oferir substàncies estupefaents a consumidors.



Entre les principals drogues que distribuïen hi ha la marihuana i la cocaïna. Ahir els Mossos van comissar-ne. Per exemple, en els resultats de l'operatiu, hi ha el desmantellament d'una plantació de marihuana, descoberta en un dels escorcolls fets a la demarcació. I la intervenció de diversos tipus de droga, sobretot cocaïna i marihuana.

A banda de la distribució a petita escala, també, segons va avançar la cadena SER, venien les substàncies estupefaents a més gan escala, en aquest cas a traficants de la ciutat de Banyoles que després distribuïen la droga.

Durant el matí, el barri de la Farga va ser l'epicentre de l'operatiu i aquí es van poder veure una mitja dotzena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra i més pressió policial d'agents d'investigació de paisà. També hi havia diversos agents i gossos de la Unitat Canina que van entrar en alguns dels escorcolls a diversos pisos dels carrers Barcelona i Girona.

Un cop acabats els escorcolls, la policia va sortir dels pisos i locals amb almenys mitja dotzena d'arrestats, als quals van acompanyar a una furgoneta policial que els va transportar fins a la comissaria on havien de declarar. Tot això davant d'una gran expectació veïnal des de primera hora del matí.

Una de les tasques que van portar més de corcoll la policia va ser l'obertura d'un local, actualment en desús i que s'estava remodelant. Com que no en tenien les claus, van haver d'utilitzar eines per tal de poder-lo obrir. En aquest local que havia estat una botiga de comestibles, segons van explicar veïns de la zona, un cop obert a cops de mall, els agents hi van portar un dels detinguts.

De tots els escorcolls practicats al barri de la Farga de Banyoles, la policia va comissar-hi droga i també documentació, que en un moment del matí es va poder veure mentre la col·locaven en un dels vehicles de la policia. A banda del comís de droga, els Mossos d'Esquadra també van intervenir diners, que sospiten que s'haurien obtingut de forma il·lícita amb el tràfic de drogues.

L'operatiu contra el tràfic de diferents tipus de drogues es va donar per pràcticament finalitzat pels volts de dos quarts d'una de la tarda. Amb tot ahir, encara la investigació no es donava per tancada i es va anunciar que encara hi podria haver més detencions pels fets. Està previst que els arrestats passin a disposició del magistrat del jutjat d'instrucció número 4 de Girona durant les pròximes hores. Cal dir que aquest dispositiu antidroga va produir-se ahir, però a escala de tot Catalunya els Mossos d'Esquadra han portat a terme durant els últims dies més operatius antidroga com ara durant aquesta setmana a Lleida.