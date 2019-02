Estudiants de la UdG volen organitzar una vaga a favor del medi ambient

El moviment a favor del medi ambient «Fridays For Future Girona», impulsat i integrat majoritàriament per estudiants de la Universitat de Girona (UdG), va celebrar aquest dimarts a les instal·lacions del Consell d'Estudiants de la UdG a Montilivi una assemblea en la qual van participar una vuitantena d'alumnes de diferents disciplines. Segons el portaveu de la plataforma, Lucas Barrero, per una banda la trobada va servir per definir els pilars de la plataforma i, per altra banda, organitzar-se per convocar una vaga estudiantil contra el canvi climàtic el 15 de març a Girona, complementada amb una manifestació.

La idea de fer una assemblea va sorgir en el marc de la concentració d'estudiants que va tenir lloc divendres passat davant la seu de la Generalitat a Girona i, de forma sorprenent, Barrero confessa que en la trobada «vam veure cares noves i no només hi havia estudiants de Biologia i Ciències Ambientals, sinó també d'Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Criminologia, Biotecnologia i Màrqueting, entre altres». La reunió va servir sobretot per «per organitzar-nos i definir les arrels del moviment», apunta Barrero. En aquest sentit, el mateix afirma que «vam decidir que seguiríem essent apolítics i que el nostre objectiu és lluitar per la protecció del medi ambient i perquè es prengui consciència i s'apliquin mesures davant les problemàtiques que existeixen».

La segona part de l'assemblea va servir per establir diverses comissions de treball per tal d'organitzar-se de cara a la vaga i manifestació del 15 de març a favor del medi ambient a Girona. Barrero confessa que «es va acordar convocar una vaga estudiantil d'àmbit gironí, tot i que també estem en contacte amb representants de les universitats de les altres províncies de Catalunya». Seguint els passos protocol·laris, l'estudiant de Biologia i Ciències Ambientals de la UdG anuncia que «hem previst registrar aquesta setmana la petició de vaga al Consell d'Estudiants de la UdG, per tal que la demanda arribi al Consell d'Estudiants de les Universitats Catalanes (CEUCAT)». La intenció del grup és reunir-se cada 15 dies, però de cara al 15 de març, preveuen fer-ho de forma setmanal.