Més de 3.000 persones de la demarcació pateixen una malaltia inflamatòria intestinal

Més de 3.000 gironins tenen alguna malaltia inflamatòria intestinal com la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa, dues patologies cròniques d'origen desconegut però relacionades amb un desequilibri entre la flora intestinal i el sistema immunitari que acaba inflamant de forma descontrolada els budells. L'hospital Josep Trueta de Girona, que compta amb una unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal des del 2014, atén unes 900 persones de les entre 3.000 i 4.000 de la demarcació que s'estima que estan afectades per aquestes malalties, que es detecten sobretot en persones joves dels països desenvolupats i també és més freqüent en àrees urbanes respecte de les rurals.

Es tracta de patologies de maneig clínic complex, per la qual cosa es recomana que sigui a càrrec d'unitats hospitalàries multidisciplinàries centrades en els pacients, amb la coordinació dels professionals de digestologia i la col·laboració absoluta d'infermeria especialitzada. A la del Trueta s'hi tracten pacients del Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva Interior (les àrees bàsiques de salut que tenen l'hospital de Girona i el Santa Caterina de Salt com a centres de referència) a més dels casos més complexos de la província.

Els únics tractaments que hi ha actualment es concentren en evitar els brots fins allà on sigui possible i escurçar-ne l'activitat, en cas que apareguin. Moltes vegades s'ha de recórrer a la cirurgia, però les operacions mai són la solució definitiva, indica el centre.

La malaltia de Crohn pot afectar des de l'anus fins a la boca, essent més freqüent l'afectació de la zona final del budell prim, mentre que la colitis ulcerosa afecta el budell gros. Produeixen símptomes que van des de diarrees incontrolables, sang a les femtes, dolor abdominal, pèrdua de pes i febre. També poden associar-se amb malalties immunològiques de fora dels budells, com ara inflamacions de les articulacions, dels ulls o la pell. Aquests símptomes, en general, poden ésser molt invalidants i impactar en la vida quotidiana dels pacients.

Per parlar sobre el present i el futur de la malaltia inflamatòria intestinal des del punt de vista clínic, a més dels efectes que té en l'entorn laboral i educatiu de les persones afectades, l'hospital Trueta ha organitzat unes jornades els dies 25 i 26 de febrer a la tarda a la sala d'actes.

L'organització d'aquestes sessions informatives, que pretenen ser més una tertúlia que no pas una exposició acadèmica, ha anat a càrrec de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i del servei de Digestiu del Trueta i Santa Caterina.

Paral·lelament, coincidint amb aquestes jornades, l'hospital acollirà l'exposició «De vàter en vàter», de Martí Fradera, fotògraf i pacient de malaltia inflamatòria intestinal. Es tracta d'una sèrie d'autoretrats per mostrar què suposa conviure amb aquesta malaltia i visibilitzar un dels problemes que més angoixa les persones que la pateixen: la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo.



Obrir els lavabos als afectats

Justament el Trueta i ACCU Catalunya van engegar l'any 2014 el projecte «No puc esperar!», destinat a facilitar l'accés al lavabo a totes aquelles persones que, per algun problema de salut no contagiós, poden necessitar utilitzar-ne un de manera urgent i no previsible.

Concretament, es tracta de pacients de malaltia inflamatòria intestinal, pacients ostomitzats, pacients colectomitzats i pacients intervinguts de càncer de recte.

Des de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l'hospital Trueta es lliuren carnets del «No puc esperar!» als pacients que es considera que poden trobar-se en aquesta situació de necessitat d'anar al vàter de forma urgent. Sempre segons criteris mèdics, es lliura tant a pacients de malaltia inflamatòria com als recent operats que durant el període postoperatori patiran disfuncions intestinals.

Aquests carnets serveixen als seus portadors per identificar-se en qualsevol dels establiments comercials i equipaments públics de Girona que col·laboren amb la campanya cedint els seus lavabos a aquests pacients.

En aquests quatre anys s'han lliurat més de 300 carnets: 247 a pacients seguits a la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Trueta, 27 als atesos per l'hospital de Santa Caterina, 21 a pacients d'altres patologies i 12 a pacients que han fet la transició de la pediatria a la medicina de l'adult a l'especialista en digestologia durant aquests anys.