Més de 500 persones i una trentena de tractors tallen l'AP-7 i l'N-II a Medinyà

Més de 500 persones i una trentena de tractors convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) tallen, des de les nou del matí, l'autopista AP-7 i la carretera N-II al seu pas per Medinyà (Gironès). Els manifestants s'han concentrat a dos quarts de nou del matí a l'aparcament de Fontajau de Girona i, des d'aquest punt, s'han desplaçat fins a Medinyà, on ja hi havia els tractors. Poca estona després, han tallat la circulació a l'N-II i han pujat fins al pont de l'autopista. Als marges, hi havia preparats pneumàtics i palets que han fet servir per muntar barricades per impedir la circulació. Els manifestants porten estelades i pancartes on s'hi pot llegir 'No és un judici, és una vergonya'.