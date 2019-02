Més d'un 60 per cent dels alumnes de Besalú fan classes en barracons

L'Institut Escola té 437 alumnes, els quals estan repartits entre l'edifici, on n'hi ha 170, i els set mòdus, amb 267 estudiants. És a dir, un 63% dels alumnes de Besalú segueixen les classes en mòduls prefabricats. La previsió és posar un altre mòdul de cara al curs 2019-20. El motiu és que han de desdoblar la classe de primer d'ESO perquè superen la trentena. La regidora Fina Surina ahir va valorar que tot i els mòduls els alumnes segueixen bé les classes.

Representants de l'Ajuntament de Besalú, del Departament d'Educació i de l'escola Salvador Vilarrasa van mantenir una reunió el divendres dia 15 de febrer per tal de demanar que el Govern faci efectiu el mandat del Parlament de prioritzar l'ampliació de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa i eliminar els barracons que des de fa uns 10 anys són utilitzats per alumnes de secundària i de primària. El Parlament va aprovar una proposta de resolució presentada pel Partit Popular el 5 d'abril del 2016 i es va comprometre a eliminar els barracons el 2017. La regidora va considerar que el calendari òptim seria que el Govern enguany prioritzés la redacció del projecte de l'Institut Escola per poder començar les obres com més aviat millor.