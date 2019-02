Els Mossos carreguen per desallotjar els manifestants a l'AP-7 a Medinyà

Els Mossos d'Esquadra han carregat aquest dijous contra els manifestants que tallen l'AP-7 a Medinyà. Els agents de la BRIMO i ARRO han arribat poc després de les 10 del matí, i alguns manifestants els han llençat objectes. A més, han encès palets i pneumàtics que tenien desplegats per tota la calçada i els equips d'emergència els han apagat.

Després, els Mossos han començat a carregar per dispersar les persones que participaven a la protesta, i molts han començat a córrer per la zona de l'autopista. Els agents han aconseguit desallotjar els carrils de l'autopista en direcció sud, però mitja hora després de l'inici de la intervenció alguns manifestants encara continuen ocupant l'autopista en sentit nord.

Més de 500 persones i una trentena de tractors convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) tallaven, des de les nou del matí, l'autopista AP-7 i la carretera N-II al seu pas per Medinyà.

Els manifestants s'han concentrat a dos quarts de nou del matí a l'aparcament de Fontajau de Girona i, des d'aquest punt, s'han desplaçat fins a Medinyà, on ja hi havia els tractors. Poca estona després, han tallat la circulació a l'N-II i han pujat fins al pont de l'autopista.

Als marges, hi havia preparats pneumàtics i palets que han fet servir per muntar barricades per impedir la circulació. Els manifestants porten estelades i pancartes on s'hi pot llegir 'No és un judici, és una vergonya'.



Els Mossos intervenen a Gurb

A d'altres punts de la geografia catalana, els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir. A la C-17, per exemple, a Gurb han desallotjat els manifestants. La policia ha dispersat els manifestants que ocupaven la carretera però molts segueixen encara a la zona