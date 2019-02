Pla per reduir el tabaquisme a la presó

L'Institut Català de la Salut (ICS) està preparant un pla, que s'implementarà aquest any, per reduir el consum de tabac a les presons, on la prevalença del tabaquisme és molt més elevada que a la població en general. Així ho va anunciar divendres la directora del programa de salut penitenciària de l'ICS, Elisabet Turu, en la IX Jornada de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, que va reunir 350 professionals mèdics a Barcelona. El pla s'està elaborant a través dels equips d'atenció primària de les presons i que té per objectiu ajudar a la població reclusa que vulgui deixar de fumar, identificar i quantificar quins són els hàbits de consum de tabac entre el personal penitenciari i actuar perquè ho puguin deixar.Segons dades del Departament de Justícia, que també col·labora en el pla, un 75,8% de la població adulta és fumadora, un 81,4% són joves d'entre 18 i 21 anys i, entre les dones, el percentatge baixa fins al 50,4%.

En la jornada també es va celebrar la taula rodona «L'esport, espai de creixement personal», amb representants dels tres equips de futbol catalans de primera divisió: el Barça, l'Espanyol i el Girona, que treballen per aconseguir que els camps de futbol siguin espais lliures de fum.