Un tall dels CDR a l'entrada d'Olot fa cancel·lar el transport escolar de 4 centres

La major part del começ d'Olot tancat

L'accés a Olot per la pujada de la Solfa està tancat des de primera hora del matí. Hi ha un centenar de persones que es concentren a la vora del giratori. Una dotzena de camions estan aturats al voral del vial Sant Jordi a l'espera que els deixin passar. El tall ha provocat la suspensió del transport escolar en quatre escoles Els centres escolars estan en serveis mínims.

Al centre d'Olot, la major part del comerç està tancat. Hi ha algunes franquícies obertes i menys trànsit de vianants que en un dia normal. La major part dels supermercats de la perifèria estan tancats. Pel que fa a l'activitat industrial dels polígons està força aturada.

Per part dels CDR, els de la Garrotxa informen a través de les xarxes que mantenen la mobilització i per tant, per ara es manté tallat l'accés. Han programat una manifestació per les 18 hores. Els manifestants es concentraran al parc de les Mores per dirigir-se als jutjats.