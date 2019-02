Tornen a tallar durant uns minuts l'AP-7 a Medinyà en sentit nord

Una cinquantena de manifestants convocats pel CDR han tornat a tallar l'autopista AP-7 al seu pas per Medinyà durant uns minuts. Els activistes han aprofitat que els Mossos d'Esquadra havien marxat del punt on el personal d'Autopistes treballava per arreglar els desperfectes de la via per tornar a ocupar el carril de circulació en sentit nord.

Han col·locat alguns palets i pneumàtics a la via però, pocs minuts després, han arribat tres furgonetes de la Brimo i l'ARRO instant a desallotjar l'autopista i alertant d'una intervenció immediata si no ho feien. Aleshores, quan els agents s'han desplegat a la carretera, els manifestants han abandonat el tall mentre cridaven als Mossos 'No us mereixeu la senyera que porteu'. Mentrestant, el tall de l'N-Ii continua amb una trentena de tractors.

