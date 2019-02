Ustec·Stes xifra en un 60,3% el seguiment de la vaga al sector educatiu no universitari a Girona

Ustec·Stes xifra en un 60,3% el seguiment de la vaga general al sector educatiu públic no universitari.

El sindicat assegura que en molts centres només hi ha hagut serveis mínims.

Aquestes dades corresponen, diu el sindicat, al 18% dels centres del sector educatiu públic no universitari dels Serveis Territorials de Girona.

Als centres d'infantil i primària hi ha hagut un seguiment del 65% i als de secundària, del 48.03%.

El sindicat destaca que entre els aspectes més destacables de la jornada de vaga general hi ha que "un important nombre de centres on només hi ha serveis mínims (almenys un de cada sis centres)". I Ustec-Stes també remarca que en molts centres hi havia poc alumnat.

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies assegura que a tot Catalunya, en l'àmbit de l'Ensenyament ha estat del 28,64%

i al sector universitari, del 67,45%.