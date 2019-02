Així és com els Mossos et poden enxampar si utilitzes el mòbil al volant

Se'ls coneix com a vehicles espiell. Són cotxes de policia camuflats –la seva aparença és com qualsevol altre- però a dins hi ha una patrulla de Mossos d'Esquadra amb uniforme. Els agents patrullen per diferents trams de carretera (aquelles que tenen més trànsit o accidents) i enxampen els infractors mentre circulen.

Passar desapercebuts els hi permet atrapar aquells que parlen amb el mòbil a les mans, no porten cordat el cinturó o premen massa l'accelerador. I en aquests casos, la denúncia és immediata. Els Mossos d'Esquadra i Trànsit han recuperat aquests controls dinàmics per incidir en què, a l'hora de posar-se al volant, tota l'atenció s'ha de posar a la carretera. "El nostre objectiu no és denunciar, sinó conscienciar", explica el cap de Trànsit de la Regió Policial de Girona, l'inspector Joan Costa.

Són quarts de deu del matí. Un cotxe no logotipat dels Mossos d'Esquadra surt de la comissaria de Trànsit de Girona i enfila cap a l'autopista AP-7. Tot i que exteriorment no destaqui, a dins hi va una patrulla uniformada. Els agents fan passades pel tram gratuït d'autopista entre Salt i Sarrià de Ter, arriben fins a Sils per l'N-II desdoblada i de tornada també patrullen per l'entrada de Girona que passa pel polígon de l'Avellaneda.

En poca estona, els agents denuncien fins a set conductors. Cinc d'ells parlaven amb el mòbil mentre conduïen, un circulava sense portar el cinturó de seguretat i el darrer anava per l'AP-7 a més de 160 quilòmetres per hora (fent llums a la resta de vehicles perquè s'apartessin).

A tots, els Mossos d'Esquadra els atrapen en plena infracció. I hi ha casos en què passen minuts –i per tant, la conducta persisteix- abans el conductor no s'adona de la presència policial. Com que l'espiell és un patrulla camuflat, passa desapercebut entre la resta de vehicles (a diferència dels cotxes policia logotipats).

Aquí la denúncia és immediata. La patrulla posa els prioritaris, avança l'infractor i el porta fins a un lloc on poden aturar-se amb seguretat. Durant aquest trajecte, i un cop el vehicle espiell ja s'ha posat al davant de l'altre, els agents aixequen un rètol lluminós –'Policia, segueixi'm'- per deixar-li clar que l'han caçat. I que la multa i la pèrdua de punts, hi seran.



"El mòbil ens envaeix"

Els Mossos d'Esquadra i Trànsit han recuperat els vehicles espiell per lluitar contra la sinistralitat viària i les imprudències a la carretera. Segons subratlla l'inspector Joan Costa, aquestes patrulles camuflades són efectives per "contenir aquelles infraccions que afecten més la seguretat viària". Sobretot, les distraccions. I aquí, l'ús del mòbil s'emporta la palma.

"Malauradament, els telèfons intel·ligents ens estan envaint; són com uns virus que ens ha contagiat i ens crea dependència, perquè no se'n sap desconnectar", explica el cap de Trànsit dels Mossos a Girona. "N'hi ha prou amb apartar la vista durant uns segons de la carretera i dirigir-la cap a la pantalla per recórrer fins a 150 metres amb el vehicle", hi afegeix Costa. "I durant aquest temps, perdem el control", precisa.

Conduir amb el mòbil a les mans porta aparellada una multa de 200 euros i la retirada de tres punts del carnet. I tan sols cal donar un cop d'ull a les estadístiques per veure com, per més que s'insisteixi, la societat no n'aprèn. L'any passat, a les comarques gironines Trànsit va obrir fins a 6.820 expedients sancionadors contra conductors que parlaven o enviaven missatges pel mòbil. A tot Catalunya, van ser-ne 22.429.

El cap de Trànsit dels Mossos insisteix, però, que l'objectiu dels vehicles espiell i de la resta de mesures per frenar la sinistralitat no són les denúncies, sinó conscienciar els conductors. "Evidentment la sanció hi és, però el missatge que ha de quedar és que s'han de tenir tots els sentits posats a la carretera", subratlla Joan Costa.



Més trànsit i accidents

Arreu de la Regió Policial de Girona, els Mossos d'Esquadra tenen cinc vehicles espiell. Com que es focalitzen en evitar distraccions, l'inspector Joan Costa explica que "solen treballar" en trams de carreteres "on hi ha més mobilitat" o que "registren més accidents" per aquest motiu. Entre d'altres, a més de l'autopista AP-7 i l'N-II, la C-65, la C-66, la N-260 o la C-63.

Deixant de banda l'ús del telèfon mòbil, l'any passat Trànsit va engegar 894 expedients sancionadors per distraccions al volant arreu de les comarques gironines. I 2.715 més per no dur el cinturó cordat o fer ús dels sistemes de seguretat passiva. A tot Catalunya van ser-ne 3.169 i 11.587, respectivament.