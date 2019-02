Una app ajudarà els pacients d'esclerosi a decidir el tractament

El Departament de Salut ha impulsat la creació d'una nova aplicació tecnològica per ajudar els malalts d'esclerosi a decidir, conjuntament amb els professionals de la salut, entre les diferents alternatives terapèutiques per controlar els brots aguts.

Es tracta de l'eina web Seleccionem de suport a la presa de decisions, que compta amb continguts elaborats pels professionals de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), la Universitat de (Girona) i el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat).

La informació sobre cada tractament està basada en l'evidència científica disponible i és presentada de manera clara i intel·ligible, exposant els avantatges i inconvenients que pot comportar el seguiment d'una teràpia respecte dels altres. D'aquesta manera, pacients i professionals tenen informació comparada que ajuda a triar la millor opció d'acord amb les preferències personals de cada persona.

Presenta les alternatives terapèutiques per a esclerosi múltiple remitent-recurrent. Per contra, no preveu les opcions de tractament per a les formes d'esclerosi múltiple progressives -que no presenten brots. Per a les persones que pateixin una esclerosi múltiple de tipus progressiu, l'eina recomana consultar directament amb l'equip mèdic que l'atén.