La BBC i Netflix mostren l'extraordinària casa que RCR va dissenyar per a la xef Fina Puigdevall

L'equip d'arquitectes RCR d'Olot va aconseguir el 2017 un reconeixement mundial després d'obtenir el Premi Pritzker, considerat el Nobel de l'arquitectura. Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramón Vilalta, van passar de ser arquitectes de prestigi a uns referents mundials del sector. Mitjans de comunicació de tot el món s'han fet ressó de la seva obra, que ha arribat al gran públic. Un dels programes de televisió sobre arquitectura més vistos a tot el món és 'The World's Most Extraordinary Homes', produït per la cadena britànica BBC i que es pot veure també a través de Netflix. En un dels seus darrers programes, han passat per la Garrotxa, per visitar la casa que RCR va dissenyar per a la xef Fina Puigdevall (del Restaurant Les Cols) a la Vall de Bianya.

En aquesta casa de la Garrotxa, anomenada 'Casa Horitzó', RCR mostra la majoria de plantejaments que han fet conegut el seu llenguatge arquitectònic: la importància i respecte cap a la natura i la integració del paisatge (la transició exterior-interior) en els seus edificis, l'aposta per materials com l'acer i el vidre, o la importància de la llum.

Architecture Drawings, un popular canal de YouTube, on es pot veure com es dibuixen grans obres de l'arquitectura, també ha dedicat un vídeo al disseny d'aquesta casa d'RCR